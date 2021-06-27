台灣監察院擬約談陳時中釐清疏失 陳時中回應了

監察院擬約談陳時中釐清疏失，且已成立四案與國內新冠肺炎疫情相關案件。（圖/指揮中心） 監察院擬約談陳時中釐清疏失，且已成立四案與國內新冠肺炎疫情相關案件。（圖/指揮中心）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）監察院擬針對「3+11」、「萬華阿公店」、「疫苗採購案」以及「移工人權」4大主要案件約談陳時中，陳時中今(27日)回應，「監察院本於職權做相關事情，我們就尊重」。

國內本土疫情爆發後，外界對於防疫單位是否有所疏漏存在質疑，根據監察院新聞稿指出，已成立四案與國內新冠肺炎疫情相關案件，擬在不影響指揮中心運作前提下，約詢指揮中心指揮官兼衛福部長陳時中。

面對監察院約詢一事，陳時中今下午於記者會中回應，表示尊重監察單位行使職權。不過行政院長蘇貞昌今受訪時則認為，防疫團隊夜以繼日努力，在這種時候就反過來苛責陳時中與防疫團隊，相當不厚道。

監察院成立之四案包含調查放寬國籍航空機組員檢疫措施「3+11」相關作業是否有當、萬華區阿公店茶藝室長期實際營業項目與登記不符、疫苗整備及採購，以及移工人權在疫情管控下的維護。

監察院18日發布新聞稿，將針對疫苗採購進行一系列調查，包含疫苗採購數量判斷準據是否適當、資訊是否足夠透明、政府疫苗採購及施打策略有無及早規劃、在疫情平穩時有無積極爭取疫苗進口、相關制度及法令是否周延等。

而針對「3+11」案，監委表示，我國過去一年防疫有成，卻在航空機組員檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究竟放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？皆有深入調查之必要。