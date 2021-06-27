台灣吳念真導演《人間條件》突破200萬收看　慘遭盜用綠光劇團籲疼惜創作人

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)綠光劇團知名舞台劇《人間條件》全系列首映一個禮拜，至今(27)日已吸引各國223萬名觀眾收看，先前直播出現有驚無險的意外，現又發現創作遭盜錄，劇團提醒大家尊重智慧財產權。

綠光劇團21日首播的第一集《人間條件一–滿足心中缺憾的幸福快感》超過70萬人次觀看，破紀錄創新高，然而，劇團指出，在Youtube平台上發現《人間條件》全系列一至二集遭不明人士盜錄轉載，希望大家疼惜創作人。

綠光劇團表示，發現遭盜錄後，公關小組已出面至該頻道軟性勸說，卻發現該頻道將影片轉為私人影片，仍然放置在頻道上供人分享串流。

綠光劇團提醒，創作不容易，疼惜創作人，請尊重智慧財產權，提醒民眾「不論觀看或是散佈影片，都屬盜版行為」，呼籲觀眾支持正版作品。

延伸閱讀 台灣綠光劇團《人間條件》突破120萬觀看 緊急公告延期劇組捏冷汗

周六晚間播出最後一集《人間條件六-未來主人翁》，於2014年首演是導演吳念真《人間條件》系列中最溫暖的一齣戲，締造該系列首演觀眾人數最好的成績，2017年二度加演，累積觀眾人數達7萬名。

《人間六》去年經歷疫情取消及工廠火災後登台，不少觀眾在演出後熱淚盈眶，深受劇中真實而催淚的情節與世代對話而感動。吳念真導演說：「《人間條件六》是他身為四年級的父母要獻給六七八年級的中堅份子，想要對他們說：『你們現在面對的問題我們都懂，辛苦了!真想給你們一個擁抱』。」

吳念真導演所說：「看戲有時是一種訴苦，看到劇中某些情節跟自己的處境相仿，能得到一種安慰。」

吳念真導演、黃韻玲、林美秀將於27日晚間10時親自上線YouTube聊戲，此外，《人間》系列每集上架48小時，人間五於27日下架、人間六28日下架，線上觀看平台請至綠光劇團FB粉絲專頁或至綠光劇團YouTube頻道。