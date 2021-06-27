〈時評〉聯合國示警「乾旱下個大麻煩」 台灣水資源改革仍牛步

新冠肺炎疫情肆虐全球，方興未艾，聯合國預揭下一個人類更嚴酷的挑戰將是「乾旱」，台灣甫經歷百年大旱，應全面考慮未來水資源、國土規劃，確保安全。

乾旱比瘟疫更麻煩

聯合國減少災害風險辦公室公布「2021年乾旱全球評估特別報告」指出，今年已至少有15億人受到乾旱直接影響，經濟損失達1240億美元以上，但是因為統計報告未列入開發中國家的乾旱損失，預料真實損失金額可能高出數倍。

聯合國特別代表水鳥真美說：「乾旱將成為人類下一個殘酷的挑戰，再過幾年，世界上大多數國家會經歷缺水，乾旱將使土地退化，主要農作物減收。糧荒危機將發生。」

過去人們對於乾旱的印象，停留在非洲沙漠地區，實際狀況並非如此，現在乾旱問題已經非常普遍，預期未來將會越來越嚴重。未來水比油貴，農作物減產，糧食價格將居高不下。

水資源將成戰爭亂源

科學家佛洛克和達維斯在「水的戰爭」一書說：世界上有214個國際河流和湖泊，其中155個是兩個國家共有，36個是三國共有，23個是多達十幾個國家共有。」水資源攸關民生經濟，各國利用水資源都有私心，水權的爭奪，將會埋下戰爭的導火線。

以色列已故總理拉賓說，即使其他問題都解決了，爭奪水資源就夠以色列及阿拉伯國家再爆發戰爭，以色列和敍利亞、約旦共享約旦河。土耳其、敍利亞、伊拉克分割享幼發拉底、底格里斯河。尼羅河流經衣索匹亞、蘇丹、埃及，都是曾經引發歷史衝突的重要因素。

印度和巴基斯坦對烏拉爾水霸的爭議，印度和尼泊爾在法拉卡河壩糾紛，以及印度和孟加拉在法拉卡攔河壩的爭端，也隱藏的戰爭因素。

中國和柬埔寨、寮國、泰國、緬甸、越南的湄公河水壩大戰，因為爭奪河水導致的不睦，最終極可能導致更嚴重的衝突危機。

不止如此，最近東非衣索比亞禁止文藝復興大壩上空飛行，因為未來12個月內將開始發電，引發衣國與蘇丹、埃及長期爭執更加惡化。不止國與國之間爭奪水資源，印度的卡納塔克省和坦米爾納德省，還因此「網內互打」，因為搶種水稻及甘蔗，農民爭奪水資源，爆發多次暴力衝突及縱火事件，死傷枕藉。

台灣百年大旱是警訊

台灣甫歷經百年大旱，正是政府全面檢討水資源政策最好時機。多雨的台灣，年降雨量高達2500公厘，是全球平均970公厘的2.6倍，近30年來，最高曾經年降雨量3000公厘，最少有1500公厘，近一年大旱，還是有1742.4公厘的降雨量，但為何今年還如此缺水，確實應該檢討。

水利單位常稱，台灣地形阧峭，全年872億噸的雨水，其中501噸流入大海，容或是事實，但是水資源管理績效不彰，卻也是最大問題，35座水庫已經優養化，普養12座，貧養的只有翡翠水庫1座，水庫無法發揮蓄水及調節供水功能，如何不缺水？如何加快整治步伐，是當務之急。

再說到自來水公司一年因為水管爆裂，流失16％水量，達10億公噸，是2.5個石門水庫儲水量，目前自來水公司1年整修管線1％，全部管線換新要100年。農業用水流灌溉溝渠年久失修，每年流失50億公噸水資源，約等於12.5個石門水庫儲水量。農委會改善灌溉溝渠每年0.49公里，全部修復要200年。

問題是以這種速度整治漏水，不論自來水或農業灌溉溝渠修復，週而復始的損壞、修復、損壞，沒完沒了，漏水問題將永遠無法解決。

台灣水費現在是全球第二名便宜，工廠林立，大多不願投資廢水回收處理廠，只有台積電、聯電、台達電等少數大企業，在做廢水回收再利用工作，工業水資源浪費嚴重，至少應建60座廢污水回收再利用廠，才能滿足工業生產所需。每座以10億元計，投資600億元，長期解決工業廢污水再利用問題，應該值得。

至於農業政策，政府應可考慮調整農作物，因為台灣大量種植水稻、甘蔗，並大規模發展養殖漁業，需要大量耗費水資源，未來是否應該考慮調整農作物比重，朝向鼓勵種植耐旱作物如玉米、花生、地瓜、豆雜、小麥、蕎麥⋯發展，以節約農業用水，預作抗旱準備。至於養殖漁業亦盡量朝向海水養殖，以節約淡水。

乾旱已是難以迴避的挑戰，唯有做好水資源管理，預做抗旱準備，才不至於臨渴掘井，付出慘痛代價，政府應充分做好國土及水資源規劃，超前部署，才有備無患。