【投資理財老生常談】新冠肺炎疫情產業慘 租賃三雄基本面佳惦惦呷補

租賃小貨車需求仍旺。 租賃小貨車需求仍旺。 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情衝擊台灣，短期內恐不易解決，影響內需產業，且最近原物料股飆漲，當沖投機風熾，投資人選股最好還是回歸基本面，租賃三雄長期穩定，今年前5月業績快速成長，值得注意。

疫情衝擊內需產業

5月份台灣新冠肺炎突然來襲，全台進入三級警戒，內需產業影響不小，例如豆府當月營收比去年同期滑落50.6%、亞洲藏壽司滑落38.1%、漢來美食滑落27.1%、瓦城泰統滑落24.5%、夠麻吉滑落47.9%、新零售滑落51.5%、京站百貨滑落40.9%、中友百貨滑落37.7%，特力滑落14.3%、遠百滑落13.8%。諸多公司都受傷不輕。

不過此時也有趁勢崛起的企業，例如：富邦媒5月業績激增46.7%、歐買尬成長43.9%、燦坤成長40.9%、三商家購成長30.9%、全國電子成長14％、東森成長34.8%、網路家庭成長13.1%、尚凡國際成長68.7%、91APP成長33.6%、八方雲集成長23.6%、新竹物流成長31％。疫情來襲真是幾家歡樂，幾家愁。

台股現在不少熱門股，已經成為當沖熱門標的，股價起伏太大，投資人要小心不要追漲殺跌，風險太大，例如6月15日當天長榮航運成交量竟然高達100萬張，成交金額1422餘億元，不論它的業績再好，價格起伏太大，炒作嚴重，並不適合投資，另外鋼鐵、銅等原物料價格上漲過頭，國際炒作嚴重，不可能長期如此狂飆，投資人要小心，不要被套。

租賃三雄業績成長

投資人不妨注意基本面佳，長期穩定成長，且股利穩定配發，今年前5個月租賃三雄業績成長都很亮眼，獲利佳，而且是業績成長，股利穩定的安全標的，如果中租、裕融、和潤，都是可以考慮的長期投資績優股。

受惠於台灣中古車、商用車融資業務成長，加上中國融資租賃市場復甦，裕隆集團的裕融5月營收創單月新高，稅後純益4.18億元，年增53％，預期第二季稅後淨利可能達到11.31億元，EPS3.04元至3.36元。累計前5月EPS已達5.5元，比去年同期3.47元，增加2.03元，績效亮麗。

裕融近年獲利及股利均佳，資本額33.23億元，每股浄值46.99元，財務狀況良好。2020年EPS8.85元，股利為股票股利1.5元，現金股息4.7元；2019年EPS 9.14元，股票股利1元，現金股息4.5元；2018年EPS 9.27元，股票股利51元，現金股息5.5元；2017年EPS 8.46元，現金股息5.9元。裕融走在成長道路上，投資人只要注意買進價成本不要高，長期投資應該不錯。

台灣車業龍頭和泰集團旗下，和潤租賃5月合併營收14.86億元，年増31.1%，亦創單月營收新高紀錄，已經連續3個月站上14億元大關，累計前5個月合併營收達70.27億元，年増22.3%，第二季獲利表現應較第一季EPS1.52元更佳。和潤對於新冠肺炎疫情表達高度關注，除加強防疫工作外，亦將注意是否影響市場景氣。

和潤資本額51.1億元，每股浄值43.2元，財務狀況佳。2020年年EPS5.02元，現金股息3.5元；2019年EPS5.81元，現金股息3.1元；2018年EPS 4.7元，現金股息3.3元。2017年EPS 3.94元，現金股息2.4元。和潤長期財務、業務均穩定，股利亦佳，值得投資人注意。

中租是租賃龍頭

租賃業的龍頭中租，今年股價表現不俗，52週股價最低150.5元，最高212.5元，業績亦佳。5月營收59.28億元，年成長21.28%，達到預期目標，其中泰國市場創歷年最佳紀錄。中租1至4月累計獲利70億7540萬元，歸屬母公司EPS達4.89元，年増率30%。

中租近4年獲利及股利逐年增加，2020年EPS 12.2元，配股0.5元，配息5.5元；2019年EPS 11.65元，配股0.4元，配息4.6元；2018年EPS 10.37元，配股0.3，配息4.2元；2017年EPS 8.29元，配股0.2元，配息3.8元。

中租資本額138.13億元，毛利率達72.27%，營益率44.93%，每股淨值65.41元，近年來積極推動各項業務，包括汽機車、機器設備，航空器租賃，以及太陽能發電，最近並擴及船舶租賃，市場從中國、泰國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等車南亞國家，均積極耕耘，潛力不可小覷。投資人如果在大盤重挫時，可以擇機買進，長期存股利潤應該不錯，而且風險不高。

台灣優質投資標的不少，值得長期投資，最近股市當沖風熾，再加上新冠肺炎疫情未歇，風險偏高，投資人選擇標的，應以基本面佳，長期成長，且股利穩定之優質標的為宜，避免遭到損失。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。