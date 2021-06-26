Delta變異病毒怎麼傳播？ 秘魯祖孫染疫鄰居：僅倒垃圾、打招呼

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）秘魯返台祖孫感染印度Delta變異株，引發屏東枋山鄉Delta變種病毒群聚感染，成本土首例該變異株確診案例。確診的鄰居祖孫中的祖母（下稱枋山嬤）表示，並未近距離同秘魯祖孫接觸，僅短暫倒垃圾、打招呼，且全程配戴口罩。

新冠疫情嚴峻，在印度發現的Delta變異株更是來勢洶洶。屏東因近期爆發計程車司機群聚事件，發現疫調，有染疫乘客的朋友為一對從秘魯返台祖孫的鄰居，疫情指揮中心順藤摸瓜，找出秘魯返台祖孫感染Delta變種病毒，並確認計程車司機、乘客及乘客同居友人及友人孫子皆感染Delta變種病毒。

居家隔離中秘魯祖孫如何能將Delta變種病毒傳染給鄰居枋山鄉祖孫成羅生門。中央社引述屏東縣府表示，枋山嬤向疫調人員說明，出門倒垃圾時，曾遇到秘魯嬤外出放置垃圾，兩人皆配戴口罩，相距1至2公尺，2人僅打招呼，便各自迅速返回屋內。

縣府表示，秘魯祖孫居家隔離，垃圾有專人來收，至於是枋山嬤的說法屬實與否，是否有隱匿違規情形，待進一步釐清。

因應Delta變種病毒感染，屏東縣政府自24日起已在枋山設立篩檢站，今日更宣布進入準四級警戒，強制枋山鄉楓港村和善餘村2村村民進行篩檢，此外，也商店及菜市場等停業3日進行大消毒。同時，枋山鄉設立前進指揮所，縣府也設立因應變種病毒防疫小組，全力防堵傳播鏈。