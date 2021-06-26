睽違五年台美30日重啟TIFA 外交部：延續台美緊密的經貿連結

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）睽違五年，美國在台協會（AIT）與行政院經貿談判辦公室25日相繼宣布，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議將於6月30日召開。會議將盤點雙方現存經貿議題，討論探討深化台美經貿關係途徑。外交部今（26）日表示，期待在雙方共同利益領域的合作。

經貿辦透過新聞稿表示，第11屆TIFA會議，將於台北時間6月30日以視訊會議形式召開。會議將由經貿辦副總談判代表楊珍妮，偕同相關單位代表參加，台美雙方將就現存經貿議題進行盤點，並將討論未來提升及深化台美經貿關係之相關途徑。

台美時隔近五年重啟TIFA會議，代表雙方經貿關係將隨著雙邊整體關係提升而加溫。經貿辦表示，因應全球貿易局勢改變，許多新的議題已納入貿易領域，透過TIFA會談，有助台灣經貿與國際接軌，並強調台灣是國際產業供應鏈中重要的一環，也是美國可信賴的夥伴。

經貿辦表示，「透過此次TIFA會議，將更有助於突顯台灣經貿地位，促進其他各國與我經貿往來的信任和深度。」

AIT也25日發布聲明表示，AIT處長酈英傑與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）蕭美琴代表將為TIFA會議開場，美國貿易代表處及經貿辦將擔任首席顧問。

AIT及TECRO於1994年共同簽署TIFA協定，自此之後，TIFA協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。台灣是美國第十大貿易夥伴，而美國則是台灣第二大貿易夥伴，2020年美台雙邊貨物貿易總額將近910億美元，累計雙邊外人直接投資超過470億美元。AIT表示，期待透過TIFA協定程序，強化雙邊經濟體策略貿易及投資的夥伴關係。

外交部今日則回應，在全球政經局勢變動的後疫情時代，台美經貿關係有更多合作機會，期待透過這次TIFA會談，延續台美緊密的經貿連結，並進一步開拓雙方具有共同利益領域的合作。

外交部也提及，台美自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA ）後，共召開10次台美TIFA會議，第1屆TIFA會議是於1995年在美國華府召開，其後會議分別於1997、1998年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015年及2016年輪流在台北與華府兩地舉行。