前美國抖音員工：9億筆美國用戶個資「送中」 北京母公司參與重要決策

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）一名抖音（TikTok）前員工向美媒爆料，美國抖音管理團隊實際上多聽令於北京總部決策，美國員工還得經常加班至深夜配合北京同事的工作時間，再者，母公司還能取得美國用戶資料。

CNBC報導，這名女性前員工是在人事單位任職，當初工作合約上註記的上班時間是上午10點至晚上7點，但她後來被要求輪值夜班，以配合上司晚間和中國北京總部開會後要執行的重要決策。更離譜的是，加州分公司的員工，幾乎得全天待命，配合中國母公司的營業時間工作，回應母公司字節跳動科技對於抖音美國競爭對手的各項問題。

除了超長工時，這位要求匿名的前員工也告訴CNBC中國母公司可以取得美國用戶的資料。

字節跳動在2017年打進國際市場，2017年11月買下美國社交軟體公司Musical.ly並在2018年8月與之合併，拓展抖音在美國的占有率，更在短短三年內取得極大成功，2020年即取代IG成為美國青少年間第二大受歡迎的社交軟體，並在美國收集到近9.2億筆用戶資料。

去年，美國前任總統川普意識到抖音對美國的威脅因此下令封殺，時任國務卿的龐貝奧（Mike Pompeo）曾表示擔憂美國用戶資料最後會落到北京政府手上。不過抖音則反駁該項指控，告訴CNBC「從未主動把美國用戶個資交到中國政府手裹，就算中國政府要求也不會這麼做。」如今前員工的爆料，讓公司這項反駁看來疑點重重。

CNBC報導認為，美國抖音似乎大玩文字遊戲，表面上說是奉行美國管理團隊嚴格的用戶隱私政策，但沒有說的是，若北京政府命令美國管理團隊要交出用戶資料該如何回應？尤其中國2019年上路的國家情報法，讓這種可能性大為增加。

前員工的爆料突顯美國管理團隊實際上多聽令於北京總部，此景下美國員工得經常工作至深夜以配合與北京同事開會討論大小事項。她還說，美國抖音幾乎百分之百的產品開發過程都是由中國字節跳動所主導。