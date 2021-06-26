蔡英文視訊證嚴 慈濟捐贈500萬劑BNT疫苗獲積極回應

總統蔡英文26日與證嚴上人視訊（圖／蔡英文臉書） 總統蔡英文26日與證嚴上人視訊（圖／蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（26）日表示，台積電、鴻海專案採購500萬劑BNT疫苗已經完成簽署開啟專案採購所需的法律文件，至於慈濟基金會捐贈疫苗事宜，也會請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論。

蔡英文於臉書撰文回應政府與台積電、鴻海/永齡基金會以及慈濟合作獲取疫苗的進度。她首先說明，台積電、鴻海/永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，經過評估這兩個捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購的法律與技術問題後，昨天已經完成簽署開啟專案採購所需的法律文件，政府部門完成了這一階段承諾的協助事項。

蔡英文感謝台積電、鴻海/永齡基金會、行政院、指揮中心的夥伴們，在上週五會面後，於一個禮拜當中，大家密集會商討論，在共同努力下，讓專案計畫往前再踏出一步。她提到，這兩個單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要的協助，這些過程都是為了確保未來國人的健康權益保障。

關於慈濟基金會同樣有意捐贈500萬劑BNT疫苗，蔡英文保證，政府一樣會積極處理。她也表示，透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。同時，他也感謝上人一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。

蔡英文呼籲，此時需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。

中央社引述慈濟基金會表示，盼政府同意其比照台積電、永齡基金會專案採購疫苗。行政院方面則傳出，疫苗採購有難度，若「後案併前案」，恐增加複雜性也會延遲進度，但不排除將慈濟捐贈案另案處理。