新增罕見風險！輝瑞與莫德納疫可能致心肌炎和心包炎

（台灣英文新聞／生活組 綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）今（26）日警告，輝瑞（Pfizer）/BioNTech以及莫德納（Moderna）疫苗，在施打後可能出現心臟發炎的罕見風險。

路透社報導，FDA指出，在提供給醫護人員的疫苗資料單張上已加註警語，提醒接種不良事件通報顯示，注射輝瑞與莫德納疫苗後，發生心肌炎和心包炎的風險增加，尤其在施打第二劑後以及疫苗施打數日後所出現症狀時。

疾管中心預防接種諮詢委員會（ACIP）在23日召開會議作檢討後，FDA做出加註警語的決定。

疫苗接種後不良事件通報系統（VAERS）數據顯示，截至6月11日，在全美已施打的3億劑莫德納與輝瑞這兩款mRNA疫苗的接種者中，有1200多起心肌炎或心包膜炎病例。

該症狀更好發於男性以及接種完第2劑一週內的接種者。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，有309名30歲以下年輕人住院，其中295人已經出院。

報導指出，有多個國家衛生監管單位已對此展開調查。而輝瑞和莫德納公司目前並未立即回覆路透社的詢問。