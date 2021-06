新增罕見風險！輝瑞與莫德納疫可能致心肌炎和心包炎

(台灣英文新聞/生活組 綜合外電報導)美國食品暨藥物管理局(FDA)今(26)日警告,輝瑞(Pfizer)/BioNTech以及莫德納(Moderna)疫苗,在施打後可能出現心臟發炎的罕見風險。

路透社報導,FDA指出,在提供給醫護人員的疫苗資料單張上已加註警語,提醒接種不良事件通報顯示,注射輝瑞與莫德納疫苗後,發生心肌炎和心包炎的風險增加,尤其在施打第二劑後以及疫苗施打數日後所出現症狀時。

疾管中心預防接種諮詢委員會(ACIP)在23日召開會議作檢討後,FDA做出加註警語的決定。

疫苗接種後不良事件通報系統(VAERS)數據顯示,截至6月11日,在全美已施打的3億劑莫德納與輝瑞這兩款mRNA疫苗的接種者中,有1200多起心肌炎或心包膜炎病例。

該症狀更好發於男性以及接種完第2劑一週內的接種者。美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出,有309名30歲以下年輕人住院,其中295人已經出院。

報導指出,有多個國家衛生監管單位已對此展開調查。而輝瑞和莫德納公司目前並未立即回覆路透社的詢問。

As part of our commitment to vigilant safety monitoring of #COVID19 vaccines, FDA updated the public on its ongoing evaluation of adverse event reports of myocarditis & pericarditis following vaccination with Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. https://t.co/xI8nzp1GEm pic.twitter.com/FlmaICfpQY