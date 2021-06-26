【本土首例】Delta病毒入侵屏東社區6人群聚感染 指揮中心祭五大措施

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，有關屏東新冠Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確診，經基因定序後，有6例均為Delta印度變異株，其中包含秘魯境外移入確診祖孫2人。



指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機(案14298)，經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者(案14409)確診，而案14409之2位家人(案14407、14408)亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

為避免感染擴大，指揮中心已採取相關應變措施如下：



一、精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。



二、6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢，截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。



三、當地醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢。



四、透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚，另針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。



五、給予確診個案妥善臨床照護處置，如符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則即時使用；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。