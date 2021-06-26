美國防部發布不明空中現象研究報告 眾多外星謎團仍未獲解釋

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）「美國政府接觸並研究過外星人」是網路上常見的都市傳說之一，神秘的51區更是外星生物迷津津樂道的話題，美國國防部昨(25)日發表了一份報告以解釋美國軍方近期回報的不明飛行物體(UFO)目擊事件，就外界反應看來，這股熱潮仍會持續下去。

事實上，在國會的要求之下，國防部於去(2020)年8月成立了不明空中現象特別工作組(UAPTF)，希望可以偵測、分析並歸納過去20年超過140起由美國海軍飛官觀察到的「不明空中現象」(UAP, Unidentified Aerial Phenomena)，本次報告解釋了其中144起，另外一起則仍無解。

報告認為，「不明空中現象」的出現應該不只有單一原因，有些可能是中國或俄國等他國的科技，另一些則可能是空氣中的冰晶造成雷達出現異常情況等自然因素影響，甚至可能是美國自己不能揭露的特殊計畫造成。

雖然其中一些目擊案例源自於感測器與觀察者的「技術錯誤」，在大部分的事件中都有多部儀器同步觀測到「異常行動」或是同時有多位目擊者，所以應該確實是有實際物體出現，不過因為2019年後美國政府才有標準化的UAP回報系統，過去紀錄的不連貫性還是造成調查上的困難，因此現階段最重要的目標，就是開展更新穎的資料蒐集方式。

UAPTF的前身是「先進太空威脅辨識計畫」(AATIP)，其負責人、前美國陸軍反情報特工埃利桑多(Luis Elizondo)告訴〈華盛頓郵報〉，美國曾出現「不明空中現象」干涉核子裝置的紀錄，其他國家也曾出現「不明空中現象」成功開啟、關閉核裝置的紀錄，因此他堅定認為，美國應將了解「不明空中現象」視為國家安全的重要環節之一。

而對於這份仍然無法完全解釋謎團的報告，外界也因此湧現了更多揣測的論點，一些人認為，雖然美國政府被要求發布一份揭密報告，報告應該還是有一個加密的附件，隱藏了所有公眾無法看到的「核心機密」。