美國阿富汗總統會面 拜登：將持續合作對抗塔利班

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）當拜登決定讓美軍從阿富汗撤軍的決定一出，塔利班歡呼聲四起，雖然塔利班的軍隊有接到命令不去攻擊美軍，實際上戰鬥仍在進行當中，本來由阿富汗政府控制的部分區域已經被占領，引發聯合國的關切。

事實上，美國的撤軍計畫直接牽動了阿富汗境內的政治局勢，不只是美軍需要在9月11日前全數撤離，同樣需要妥善安置的還有長期替美軍工作的阿富汗人，在失去美軍的保護傘後，這些人可能會淪為塔利班的報復對象。

這些人包括翻譯、工人等等，總數約有5萬人，其中1.8萬人申請了移民美國的簽證，不過因為申請時間曠日廢時，為確保他們在簽證審核成功前的安全，拜登政府正研議發起另一個「撤離計畫」，將他們先行安置到卡達、科威特或是巴林等中東盟邦中。

在美國宣布安置計畫後，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)於昨(25)日訪美，除表示尊重並支持美國撤軍的歷史性決定外，也討論阿富汗在美國撤軍後，該如何面對國內仍存在的安全問題，尤其是塔利班近期針對政府控制區域的攻勢。

甘尼指出，雖然塔利班一度佔領數個區域，在經過交戰後，阿富汗政府軍已經奪回了6個區域，抵銷塔利班近期攻勢的成果。

另一方面，拜登則承諾，即使北大西洋公約組織的軍隊從阿富汗撤出，其他可能的支持並不會因此中斷，美國仍會持續提供阿富汗政府所需的援助，並保持良好的夥伴關係。

不過拜登也說，合作雖會繼續，最後仍是由阿富汗人自己決定想要什麼樣的日子，「無謂的暴力行為」必須停止，不然情況仍舊不會改善。