COVID-19疫苗殘劑如何預約？台灣各縣市殘劑政策一覽

國內疫情仍持續，3級警戒狀態已宣告延長至7月12日， 高雄市各處武漢肺炎疫苗接種站25日也持續為75歲以上 長輩接種疫苗，盼為高齡長者... 國內疫情仍持續，3級警戒狀態已宣告延長至7月12日， 高雄市各處武漢肺炎疫苗接種站25日也持續為75歲以上 長輩接種疫苗，盼為高齡長者增添保護力。 中央社記者董俊志攝 110年6月25日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為了讓新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗接種效益最大化，中央流行疫情指揮中心6月25日宣布開放殘劑施打以減少浪費，讓18歲以上青壯年也可以登記候補，有助提升疫苗覆蓋率。至於如何爭取殘劑施打，各縣市政策不同調，不過目前則以台北市的殘劑施打政策最具彈性。

截至6月25日，全台有逾180萬人已施打COVID-19疫苗，不過因為疑似嚴重副作用媒體報導不斷，許多接種站出現緩打潮，有民眾預約接種卻爽約導致疫苗開封時效內打不完、殘劑被迫丟棄的窘境，因此疫情指揮中心25日宣布即日起開放18歲以上、不限類別成人候補接種，可望減少浪費並提升疫苗覆蓋率。

民眾原則上可向就近接種站登記當日最後一瓶開瓶剩餘劑量候補接種，不過各縣市政策略有不同，整理如下：

台北市目前授權醫療院所自行處理殘劑，18歲以上成人可到住家附近的醫院、診所登記，當有殘劑時，醫療院所會通知民眾施打。接種時要在同意書上註記為殘劑使用者。

新北市開放27家醫院、29區衛生所、177家合約診所執行，18歲以上成人可以用電話或網路方式登記（看這裹）。

桃園市殘劑優先提供給原有開放對象與備援名單，若仍有剩餘才會開放候補名單接種，民眾可以打電話向桃園市COVID-19疫苗接種計畫合約院所與衛生所預約登記。

台中市早在6月22日即開放施打當日開封最後一瓶的剩餘劑量，採現場候補制，優先為第7類至第10類對象施打，其次為18歲以上民眾。接種時一樣會在同意書上註記為殘劑使用者（衛生局說明看這裹）。

宜蘭縣宣布各衛生所開放電話預約，以每所150名為限，並陸續通知施打，但醫療機構的殘劑將保留給醫護人員同住家屬，並由機構自行安排。

花蓮縣採現場報名制，根據中央社報導，7月3日起各施打站開放7人預約，包括6名正取、1名候補，但就算預約也無法保證一定打得到，實際數量以當天剩餘殘劑而定，施打地點仍在規劃中。

目前表態讓殘劑依序施打縣市...

台南市市長黃偉哲指AZ疫苗已打完，目前市內沒有殘劑問題，若真有殘劑，「還是會依序施打」以避免可能的特權產生。

高雄市市長陳其邁與台南市作法相似，一有殘劑馬上會找在優先順序類別名單上的人接種，因此依現行操作模式應不會有殘劑。

基隆市市長林右昌表示，殘劑數量不多，會依中央原本規定讓第8到第10類造冊人員優先列入候補名單。

新竹市政府表示，剩餘劑量會通知名冊上符合資格者來接種，以確保疫苗接種的公平性。

苗栗縣開放非公費接種對象登記候補施打，接種時要在同意書上註記為殘劑使用者。但苗栗縣衛生局副局長莊素玲25日對媒體表示，在疫苗接種過程中如發生剩餘劑量，都會通知符合資格的人員前來施打，因此目前沒有殘劑問題，目前經評估後暫時不跟進相關政策，等待日後狀況再進行調整。

彰化縣表示醫療院所的疫苗殘劑由各鄉鎮衛生所回收，並由衛生所通知還沒接種的75歲以上長者施打。

