台灣自購莫德納與美國捐贈之250萬劑容量不同　指揮中心: 美贈疫苗7月1日將先開打

示意圖為桃園國際機場獲配約3000劑莫德納疫苗,在6/21日展開施打作業。中央社 示意圖為桃園國際機場獲配約3000劑莫德納疫苗,在6/21日展開施打作業。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心今天(6/25) 表示，政府自購的莫德納疫苗與美國捐贈250萬劑疫苗的容量不同，每瓶分別為10人與14人份，為避免混淆，6月30日將先配發美國贈送的莫德納疫苗，供7月1日開打。

政府採購505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，目前已陸續到貨15萬與24萬劑，其中24萬劑莫德納疫苗今天完成食藥署檢驗審查程序，今天傍晚將到倉儲進行封緘，完畢即可放行。另美國捐贈250萬劑莫德納疫苗，預計28日完成檢驗封緘。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體電話聯訪表示，因政府採購的莫德納疫苗為每瓶至少10 人份，而美國捐贈的莫德納疫苗則為每瓶至少14人份，為避免接種單位混淆，30日將先配美國贈送疫苗，7月1 日送抵即可開打，且疫苗數量較多，能及早讓更多人施打。

至於今天完成檢驗、政府自購24萬劑莫德納疫苗，莊人祥說，完成檢驗封緘後將先保留。

莊人祥表示，250萬劑莫德納疫苗預計28日檢驗封緘完畢，在配送之前必須先退冰2天，從攝氏負20度退冰到2至8度存放。

莊人祥說，250萬劑莫德納疫苗將先分批配發110萬劑，7月1日起開放第1至8類，外加追加第2劑者施打。

至於資深媒體人周玉蔻25日上午指出，週末又有一批台灣直購的莫德納疫苗將抵台?! 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對此消息，他無法證實。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，疫苗接種刻不容緩。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今上午在全國防疫會議會後記者會表示，最新一批莫德納（Moderna）疫苗將於6月30日晚間配送，7月1日上午會陸續送抵各縣市。

武漢肺炎疫苗擴大接種，指揮中心今天表示，最新一批莫德納疫苗7月1日開始施打，當天起也開放第2劑莫德納疫苗接種；曾在國外打第1劑者，也開放打同廠牌第2劑疫苗銜接。

陳宗彥說，目前各縣市無論是AZ疫苗或者莫德納疫苗都還有剩餘，只是符合擴大接種對象資格，7月1日疫苗運抵後，只要各縣市準備完成就能接種。

此外，6月9日起國內首度開始莫德納疫苗接種，因莫德納疫苗2劑間隔至少28天，陳宗彥也提到，7月1日起也開放接種第2劑莫德納疫苗接種。

陳宗彥表示，先前無論是自費或公費，AZ疫苗接種後10到12週可打第2劑，但因後續疫苗接種對象限縮，很多醫療院所都取消民眾預約，最近也恢復預約，包含先前第1到3類對象的同住家人曾接種疫苗者也適用。

另外，陳宗彥說，國外打過第1劑疫苗者，也開放返台後銜接第2劑。在國外打疫苗者都有預防接種卡，會根據先前接種的疫苗廠牌，依照開放接種對象類別協助接種第2劑。