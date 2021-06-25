(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 日本研究團隊發現持續吃高脂肪食物導致老鼠肥胖、且造成毛髮稀疏或掉毛的關鍵機制。人類被認為也有相同構造，因此專家指出，為預防掉髮，改變日常所攝取食物等生活習慣很重要。

日本放送協會（NHK）報導，日本東京醫科齒科大學及東京大學等組成的研究團隊，將這項研究" Obesity accelerates hair thinning by stem cell-centric converging mechanisms" 發表在「自然」（Nature）期刊電子版。

研究團隊讓出生後22個月大的老鼠吃高脂肪食物，調查生活習慣對毛髮再生會帶來什麼樣的影響。

研究結果顯示，老鼠在持續吃高脂肪食物約一個月後，可以看到出現身體毛髮變稀疏的症狀；至於吃一般食物的老鼠，身體上的毛髮並沒有明顯變化。

毛髮是由「毛囊幹細胞」( hair follicle stem cells, 簡稱HFSCs) 所再生，研究團隊在進行詳細調查時發現，持續吃高脂肪食物的老鼠，中性脂肪會屯積在毛囊幹細胞內，抑制音蝟因子(Sonic hedgehog, 簡稱SHH) 的訊息傳遞 (Signal transduction)，讓細胞在表皮等處發生變化，使它們異常分化 ( aberrant differentiation)，甚至失去功能。這些幹細胞的減少，最終也會讓毛囊縮小，造成脫髮現象。

目前已知隨著年齡增長，會出現毛髮稀疏或掉髮等情況，研究團隊表示，這是首次確認生活習慣也會造成毛髮稀疏或掉髮的機制。

中央社報導, 參與研究的東京大學醫科學研究所教授西村榮美說，人類被認為也有相同的構造，且進入中老年後，這種影響可能還會進一步擴大，所以為了預防掉髮，改變日常所攝取食物等生活習慣很重要。

日本研究顯示: 高脂飲食不但讓人肥胖 還可能導致掉髮或毛髮稀疏