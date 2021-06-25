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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.07% 上市股票總市值達53.55兆元。

By 台灣英文新聞
2021/06/25 17:27
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.07% 上市股票總市值達53.55兆元。

根據臺灣證券交易所統計，110年6月25日發行量加權股價指數收盤為17,502.99點，較上週(110年6月18日)的17,318.54點上漲184.45點，漲幅約為1.07%，台灣50指數收盤為13,663.43點，較上週的13,687.14點下跌23.71點，跌幅約為0.17%，寶島股價指數收盤為19,923.00點，較上週的19,710.99點上漲212.01點，漲幅約為1.08%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲12.45%為最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌1.88%為最大，未含金融類指數上漲144.88點，漲幅約為0.95%，未含電子類指數上漲767.55點，漲幅約為3.98%，未含金融電子類指數上漲796.09點，漲幅約為4.68%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆5,007.92億元，全體上市股票成交金額為2兆4,410.91億元，股票成交量週轉率為5.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類8,802.51億元，占全體上市股票交易金額36.06%

第二名，半導體類5,072.07億元，占全體上市股票交易金額20.78%

第三名，電子零組件類2,166.33億元，占全體上市股票交易金額8.87%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類35.40%

第二名，鋼鐵類15.94%

第三名，造紙類13.60%

累計今年年初開盤迄今共113個交易日，集中市場總成交金額為47兆563.26億元，市場日平均成交金額為4,164.28億元，股票成交量週轉率為113.85%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年6月25日全體上市公司市場總值為新台幣53兆5,452.02億元，較上週(2021年6月18日)市值52兆9,814.32億元增加5,637.70億元，增幅約為1.06﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-06-26 01:24 GMT+08:00

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