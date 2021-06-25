三級警戒延長！北富銀全面推行視訊服務　防疫再升級！

因應中央流行疫情指揮中心昨(24)日公告疫情三級警戒將延長至 7/12，台北富邦銀行同步升級防疫措施， 自即日起全面推行視訊服務， 無論個人投保壽險或中小企業申辦融資貸款業務， 均可利用視訊取代傳統的親晤親簽，從申請到審核全程線上完成， 不僅大幅提升便利性，還可確保服務零接觸， 守護客戶及員工的安全健康。同時， 考量疫情對企業營運帶來的衝擊， 中央銀行自昨日起正式提高中小企業紓困貸款C方案額度至100萬 元，北富銀也支持政府美意，持續為C方案提供申辦手續費全免的「 嘉玲」優惠，以行動力挺中小企業度過疫情難關。

作為國內數位金融領導品牌， 北富銀自疫情初期就全力推動數位金融應用， 不僅針對跨行轉帳及收付款、 線上申辦孩童防疫補貼等措施提供加碼回饋， 現在更進一步結合通訊軟體技術推出視訊服務， 希望在兼顧防疫的同時，也能持續為大眾帶來滿意的金融體驗， 讓客戶可以輕鬆愉快「Bank from Home」。

北富銀此次推出的視訊服務，使用流程相當簡單， 當客戶有申請中小企業貸款或投保壽險的需求時， 只要先電話聯繫北富銀， 服務專員就會郵寄或協助客戶下載列印必要文件， 然後備妥身分證明文件，開啟指定通訊軟體與服務專員視訊連線， 依照指引依序出示身分證明和簽署文件， 最後再把簽好的文件寄回銀行，即可輕鬆完成對保或投保作業， 全程零接觸，安全又快速！

為了強化對客戶個資的保障， 北富銀在壽險投保部分特別採用台灣大哥大M+視訊投保服務， 其專利技術能支持雲端側錄視訊畫面，將檔案直接加密上傳， 影像不會存留在服務專員的個人裝置內，可有效避免資訊外洩， 創造令人安心的線上體驗。而在中小企業貸款部分， 則因應企業既有使用習慣採用微軟teams視訊系統，可支持PC 、手機或平板等各種裝置進行視訊， 透過最貼近企業日常工作的軟體環境， 幫助客戶輕鬆完成對保取得資金。

北富銀表示，面對嚴峻疫情，全民同島一命， 為緩解企業與家庭的經濟壓力， 北富銀不僅大力推動政府各項紓困舉措，與台北市政府合作推出享1 .25%利息補貼的企業紓困貸款，自去年4月起更率先為央行紓困 C方案提供免手續費優惠，隨著央行新一波放寬申貸上限， 北富銀也會繼續全力支持，之前已申請過此專案貸款的客戶若仍有資 金需求，還是可以在合計申貸金額100萬以內向北富銀提出申請， 同樣享受手續費「嘉玲」優惠，希望秉持「正向力量、成就可能」 的精神為社會多盡一分心力，與大家齊心協力共度疫情考驗。 想了解更多服務及紓困方案相關資訊，可詳閱北富銀官方網站說明：

https://www.fubon.com/banking/ personal/index.htm