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防疫新食代茶神上菜！坪林茶博館推KUSO線上烹飪課！

By 台灣英文新聞
2021/06/25 17:23
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

宅家防疫吃什麼？煮婦煮夫們煮到心累了嗎？不用再煩惱了！坪林茶業博物館貼心推出「茶食之神」線上烹飪課程，介紹一系列腦洞大開的創意茶食料理，邀請大家一起加入邊笑邊煮的歡樂茶神廚藝學院！

防疫期間許多人開始在家自己煮食，常常會煮到沒哏，不知道要煮什麼好苦惱，加上近來高溫酷熱，更讓人食慾不振，有鑒於此，坪林茶業博物館特別研發出「黯然茶魂麵線」、「爆漿利尿茶丸」、「奶茶香魚子醬」、「東方美人魚」、「茶葉蛋包飯」等一系列KUSO幽默的創意食譜，以茶入菜除了清爽解膩開脾外，簡單又有哏的作法更是讓人不禁會心一笑，一道道美味茶料理不但能撫慰疲憊的身體，也能舒緩疫期間焦慮不安的情緒，好吃又好笑！身心靈都獲得了療癒！

新北市文化局表示，坪林茶業博物館防疫期間休館不休息，轉而因應疫情積極投入數位化轉型，運用創意開發各種線上服務，目前已提供數檔虛擬實境線上展覽、Tea Podcast超時空茶播吧、曉茶塾線上課程、有獎徵答送茶書、茶知識學習單、視訊背景美圖下載等多元形式免費線上資源，方便民眾在疫期間遠距學習茶文化。除了藉由網路讓知識傳承無遠弗屆外，更希望透過軟性的藝文體驗，舒緩大眾疫期間緊繃的情緒，用文化的力量為大家帶來心靈慰藉，以維持強健身心狀態，共同對抗這場長期疫戰。

「茶食之神」線上烹飪課程即日起在坪林茶業博物館臉書粉絲專頁陸續上線，歡迎大家一起關注學習，詳情請至館方粉絲專頁查詢。www.facebook.com/pinglin.tea.m

防疫新食代茶神上菜！坪林茶博館推KUSO線上烹飪課！

照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-06-26 01:24 GMT+08:00

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