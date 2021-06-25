新北國中技藝競賽508位好手 獲市長合成獨家紀念照超驚喜

新北市109學年度國中技藝競賽辦理12個職群32 項主題競賽，共1,712名選手報名參賽，由508位學生脫穎而 出，獲獎率29.67%，其中43位學生也獲得技藝教育績優人員 殊榮。由於嚴重特殊傳染性肺炎疫情， 取消適性教育績優人員暨國中技藝競賽頒獎典禮實體活動， 新北市客製化合成獲獎者與市長合照， 將電子檔案寄送給獲獎者永恆留存， 讓國中技藝競賽好手留下榮耀紀念。

今年榮獲設計職群色彩學主題第1名就讀漳和國中的劉丞家同學， 從小對美術和手作有極大興趣， 參加技藝班看到師傅對作品精緻度的要求，於是期許自己也能做到， 相信「把心力花在哪，成就就在哪」。劉同學驚喜地表示， 原以為因疫情沒有機會跟市長合照， 沒想到可以獲得這麼特別的合成照片， 未來會帶著這份祝福繼續勇敢前行。

瑞芳國中葉俊祥同學表示，訓練非常難熬也曾一度想要放棄， 例如發生直線一直鋸歪、尺寸量不準等， 很感謝學校提供許多資源練習， 學校老師是他勇敢堅持下去的支持力量， 最終榮獲土木與建築職群木工主題冠軍。

三民高中國中部張芯菱同學也在訓練過程中經歷多次失敗， 但仍努力不懈獲得食品職群烘焙主題第1名， 她開心表示喜歡烘焙和飲料調製，不會因獲得佳績自滿， 未來想開連鎖的咖啡廳或是麵包店，持續往夢想前進。

二重國中的黃詣倫同學參加餐旅職群飲料調製實務主題榮獲第1名佳 績，他表示自己剛開始練習飲料調製成果並不是最出眾的， 但藉由努力及上進心反覆練習，微調動作跟小細節， 最終獲得好成績，「機會不單只是留給準備好的人， 而是留給願意上進的人！」

教育局長張明文表示，新北市一貫化培育技職人才，從國中「 職業試探」階段，辦理技藝競賽、技藝教育班、技藝性社團、 新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動。其中， 技藝競賽成績亮眼的同學， 在高中職特色招生專業群科甄選入學就能獲得加分機會，而今年有9 位第一名好手藉由特招錄取新北市優質技術型高中。此外， 獲獎學生也能在技優甄審及實用技能學程等入學管道取得相關積分或 優先分發條件，擴大生涯進路，讓自己發光發熱。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供