WFH底家好療癒 北海農創小物陪辦公

因應疫情帶來的衝擊及影響， 新北市政府農業局選用在地農業創生食材推出新北農創組合2.0「 WFH底家簡單煮」，推出後大受好評。本次再推出第二彈「WFH 底家好療癒」，選用農業創生團隊三芝「魯肉販多肉植物」、金山「 寧靜海香草園香草蛋捲」及「汪汪地瓜園地瓜QQ球」等3款， 讓民眾在居家辦公之餘，也能療癒身心靈。

魯肉販銷售景天科、百合科等多種「多肉植物」，顏色繽紛、 樣式多種、外型可愛，種在家裡觀賞可減緩無法出門的煩躁感。 多肉盆栽的照顧方式簡單，只需給予適度的日照， 並擺放於通風良好處，一周澆水一次即可。寧靜海香草園推出「 香草蛋捲」，有迷迭香和百里香2種口味，一罐160元。 短短的蛋捲吃起來香脆舒爽且帶有一股清爽的香草味， 迷迭清甜的風味，及百里香芬芳清新，均可放鬆緊繃的神經。 汪汪地瓜園則於近期推出新產品「地瓜QQ球」，地瓜味香氣濃郁， 能在家自己動手做，簡單好玩。汪汪地瓜園創辦人賴家華表示， 因為疫情的關係，民眾改變到夜市消費的習慣， 因此特別開發推出冷凍地瓜球，只需進行油炸， 至表皮成金黃色膨漲即可食用，在家就能吃到思念已久的夜市美食， 本次特別推出優惠組合，地瓜球和冰烤地瓜搭配購買，只需640元 。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生美味農業， 防疫期間民眾居家辦公枯燥乏味，本次推出「WFH底家好療癒」， 療癒心靈去煩躁，也支持各地正在努力拚事業的小農。 欲購買農業創生好物詳洽各團隊，「魯肉販多肉植物」請洽訂購網址 (https://reurl.cc/Nrym9m)；「 寧靜海香草園香草蛋捲」請洽訂購網址(https:// reurl.cc/9X7Q4n)；「汪汪地瓜園地瓜QQ球」 請洽Line(@hba3889d)購買。 想要購買更多新北在地優質農產品，歡迎瀏覽「美味農業得來速」 網站(https://gogofood.tw/)。