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【Windows 11 將登場】不只介面大改！5大主大新功能成亮點

Windows 11 不只向一般使用者提供更多元的應用程式、遊戲、電影、節目與網路內容等，對於開發者與創作者而言，也將擁有更開放的生態體系。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/25 17:38
Windows 11兼具全新、簡潔的介面及直觀的功能操作，使用者可以透過點擊螢幕中央的「開始鍵」，更迅速地找到所需要的內容。（圖取自微軟網...

Windows 11兼具全新、簡潔的介面及直觀的功能操作，使用者可以透過點擊螢幕中央的「開始鍵」，更迅速地找到所需要的內容。（圖取自微軟網...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）微軟今(25日)宣布新一代作業系統 Windows 11 將於年底推出，不只介面大改，更主打多工處理、支援Android等5大亮點，符合升級條件的 Windows 10裝置將能夠免費升級。

升級亮點一：開始鍵在中間

在 Windows 11 中，原本位在螢幕左下角的「開始鍵」將會改為顯示在螢幕中央，讓使用者能體驗到更創新、簡潔的視覺介面，也能更迅速地找到所需要的內容。此外，其文件軟體 Microsoft 365 的同步系統也將升級，使用者能夠查看最近在不同平台或裝置上處理的文件，並從上次中斷的地方繼續編輯，即便是Android或iOS裝置上也可以無縫處理。

升級亮點二：多工視窗佈局

如同蘋果iOS系統多工的處理靈活性，Windows 11 現在也能透過視窗布局（Snap Layouts）、視窗群組（Snap Groups）和新的桌面（Desktops）等功能，讓使用者能同時瀏覽各功能狀況、整理視窗並優化螢幕空間。

升級亮點三：首次支援Android系統

微軟這次與Amazon合作，重新打造更多元且方便的Microsoft Store，使用者可以直接在Amazon App store上面下載Android App。

不只如此，新作業系統中的Microsoft Teams能讓使用者與Windows、Android或iOS的平台或裝置聯繫，進行文字聊天、語音或視訊等。

升級亮點四：遊戲體驗、數量均升級

Windows 11 系統開發更多硬體潛力，加入最新遊戲技術如 DirectX 12 Ultimate 和 DirectStorage，讓使用者可在高幀率下體驗更優質的遊戲畫面和更短的載入時間。

升級亮點五：更開放的生態體系

Windows 11 不只向一般使用者提供更多元的應用程式、遊戲、電影、節目與網路內容等，對於開發者與創作者而言，也將擁有更開放的生態體系，無論應用程式是基於Win32、漸進式網頁應用程式（PWA）或任何其他應用程式架構所設計，開發人員和獨立軟體供應商（ISV），都能上架至Microsoft Store。

【Windows 11 將登場】不只介面大改！5大主大新功能成亮點

（圖取自微軟網頁microsoft.com）
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