臺灣期交所：下周一小型電子期貨新上市 同日實施個股期貨動態價格穩定措施

臺灣期貨市場再添生力軍。臺灣期貨交易所(以下稱期交所)即將於 下周一(110年6月28日)上市「小型電子期貨」新商品， 提供交易人小額資金參與電子股機會；同日實施「個股期貨動態價格 穩定措施」，屆時臺灣期貨市場交易量逾99%商品均已適用動態價 格穩定措施，市場價格穩定功能趨於完備。

期交所表示，近年來台股頻創新高，以證交所電子類股價指數(以下 稱電子類指數)為標的之電子期貨， 契約價值及保證金隨電子類指數逐步墊高而增加，參與門檻升高。 為降低交易門檻，期交所推出與電子期貨相同標的之小型電子期貨， 其契約規模及保證金僅為電子期貨的八分之一，日、夜盤均可交易， 上市當日並同步適用動態價格穩定措施。

電子類指數成分股包括台積電、聯發科、鴻海、 台達電及大立光等臺灣頂尖科技公司，向來受到投資大眾青睞。 小型電子期貨契約乘數為每點新臺幣500元，依6月15日收盤指 數834.08點計算，契約規模約41.7萬元， 其餘規格設計同電子期貨；另每8口同月份小型電子期貨未平倉部位 得沖銷同月份電子期貨反向部位1口。 小型電子期貨有利交易人執行分批進場、加減碼策略， 更為精準地執行配對及策略交易，使交易策略及投資組合更為多元， 分散風險，可望提供更多交易、避險及大小型商品套利機會。

此外，期交所107年起分階段實施動態價格穩定措施， 已陸續適用於股價指數期貨、臺指選擇權、匯率期貨及ETF期貨等 ，下周一適用商品將再納入個股期貨。 個股期貨動態價格穩定措施運作方式與股價指數期貨相同， 於逐筆撮合時段，針對每一新進委託逐一檢核， 買進委託之可能成交價格高於即時價格區間上限，則予以退單； 同樣地賣出委託之可能成交價格低於即時價格區間下限， 則予以退單。

個股期貨退單點數為最近月契約開盤參考價乘以退單百分比， 現貨開盤後退單百分比原則上為3.5%，另考量期貨市場係於上午 8時45分開盤，較證券(現貨)市場為早，而現貨開盤前， 因為沒有成交價格，市場資訊較不充足， 故個股期貨退單百分比放寬為2倍(即7%)。

此外，要特別提醒交易人，期交所考量標的個股遇減資、 新設合併等事件時，將有一段時間停止買賣， 且恢復交易當日波動通常較大，以及個股遇重大利多或利空時， 常需要數日反應。因此，個股期貨標的遇到以下兩種情事時， 當日期貨開盤後、股市開盤前(上午8時45分~上午9時)， 期交所得暫停該檔個股期貨動態價格穩定措施：一、 標的個股經暫停交易後，直到恢復交易當日之股市開盤前；二、 標的個股前一日收盤價達漲停或跌停。另為降低系統性風險， 當天期貨開盤前如果達到期交所訂定的盤前量化暫停指標， 亦會暫停所有個股期貨動態價格穩定措施，直到股市開盤後恢復。

為使更多民眾認識「小型電子期貨」及「 個股期貨動態價格穩定措施」，期交所於網站(www. taifex.com.tw)首頁設置宣導專區， 包含相關期貨契約規格及資訊，歡迎上網查詢， 另外期交所也將本次新商品新制度宣導影片放置於期貨影音知識網( https://taifex.learn.hinet. net/media.php?vid=1805&type=1) 及YouTube(https://www.youtube. com/watch?v=5izLoyvttFs)， 交易人可多加利用。另期交所於上市當日起舉辦「 小型電子期貨交易獎勵活動」，規劃期貨經紀商、期貨交易輔助人、 相關從業人員及法人機構等獎勵方案，以提高市場參與熱度。 獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www. taifex.com.tw)， 歡迎相關業者及從業人員與法人機構上網查詢， 積極推廣以爭取佳績，協力推動臺灣期貨市場成長。