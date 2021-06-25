歐美國家最新研究曝 新冠肺炎病毒初次現蹤時間可能更早

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）英國肯特大學最新研究指出，新冠肺炎最初的現蹤時間可能落在2019年10月，比12月在華南海鮮市場出現的首起病例還要更早。

中國官方的資料顯示，正式的第一起新冠肺炎確診案例是2019年12月，且和武漢的華南海鮮市場有關。然而根據路透社的報導，英國肯特大學(University of Kent)刊登在公共科學圖書館病原體期刊(PLOS Pathogens)的研究中指出，這種病毒初次現蹤最可能的日期是2019年11月17日。

不只如此，美國西雅圖的賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)進化生物學家布倫(Jesse Bloom)，在本週釋出的論文中，重建了早期新冠肺炎病例刪除的測序數據。

該數據顯示，從華南海鮮市場取得的樣本，對新冠肺炎病毒整體來說不具代表性，而且是一個先前已傳播且擴散至中國其他地方的祖序列(progenitor sequence)變體，這也顯示華南海鮮市場並非發現病毒的第一現場。

儘管各國科學家對武漢肺炎病毒的起源高度存疑，中國與世界衛生組織（WHO）聯合小組2月提出的報告卻顯示，病毒「極不可能」從武漢病毒研究所的實驗室外洩，「很有可能」是經由未知的中間宿主，從動物傳人。