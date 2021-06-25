臺灣森林環境防災治理生態友善工程專書 林務局發表《與野共生》圖輯

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）林務局積極於國有林地治理工程導入友善生態的理念並落實資訊公開與知識轉譯，並在今（25）日舉行第一本臺灣森林環境防災治理的生態友善工程專書，《與野共生：國有林區治理工程友善生態圖輯》新書發表會，該局期待關心治理工程與生態的讀者能從中獲取最新參考資訊。

林務局局長林華慶表示，林務局掌理國有林事業區，針對區域內天然災害如土石流或山坡地崩塌可能對山村居民帶來的災害，必須善盡事前防範或災害減輕之責，因此常常必須以工程手段介入始能保全民眾或重要設施的安全，但是林務局也是自然保育的主管機關，必須更注意工程介入環境的比例原則，以及如何讓工程對原有生態的破壞與擾動降到最低，並在最短時間內復原。《與野共生》以淺顯文字和插圖呈現，除了希望大眾了解林務局的努力成果，也希望提供案例給其他工程單位參考、借鏡。

林務局表示，生態友善機制的宗旨在於，當工程不行不為之時，如何減少工程對環境的擾動，並找出最適合當地社群與生態環境的工程設計。因此不論是在動物脫困設施、移動通道及棲地營造上，其實都沒有標準答案，而是需要因地制宜，盤點每一個案件所在環境與生態的獨特性，透過多次、多方的溝通、修正和後續監測，逐步找出最佳解方。這些在多次實作中累積出的心得，也是《與野共生》一書要探討及分享的重點之一。

今日的新書發表會中，國立臺灣師範大學生命科學系王穎教授及人禾環境倫理發展基金會方韻如研究員線上導讀，透過兩位專家深入淺出的講解，重現兩處改善工程面對的挑戰與工作心得。

王穎透過台中八仙山林道的案例，說明微棲地維護的重要性，即便是路邊不起眼的小水窪，也可以是眾多生物棲息活動的庇護所。方韻如則以宜蘭出水溪的案例，點出大自然形塑環境樣貌的巨大動能，人為工程介入當以「少即是多」為原則，才是順應自然之道。

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莫氏樹蛙於林道旁排水設內利用簡易竹木攀爬休息的照片。(照片來源：林務局提供)

台灣獼猴於大鹿林道旁沉砂池內飲水嬉戲的照片。(照片來源：林務局提供)

專書內大圖。(照片來源：林務局提供)