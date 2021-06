(台灣英文新聞/ 財經組 綜合報導)英國在台辦事處將於今(2021)年新增「最佳企業氣候行動獎」,表彰台灣企業致力對抗氣候變遷。

為支持在台企業致力氣候行動,英國在台辦事處在台北市英僑商務協會 (British Chamber of Commerce in Taipei, BCCT) 每年度遴選之優良企業貢獻獎 (Better Business Awards, BBA) 中,特別新增最佳企業氣候行動獎」。

凡是為減少碳足跡而採取重大企業政策、在氣候行動上處於領導角色的企業均可報名角逐最佳企業氣候行動獎。企業氣候行動可包括提升企業整體行動共識、與供應鏈合作減少碳排放、採取有效減碳方案,或是加入國際氣候行動相關倡議並公開揭露企業減碳作為等。

英國在台辦事處表示,將選出一家在台灣營運、並將氣候行動實際執行在其營運範疇各個層面的企業,表揚其致力於對抗氣候變遷的領導角色。

「最佳企業氣候行動獎」的報名截止日期為2021年8月6日,歡迎所有在台企業踴躍報名角逐。有關報名相關資訊,請參見台北市英僑商務協會年度優良企業貢獻獎之最佳企業氣候行動獎網頁 。