台北動物園：大貓熊圓寶實體抓周取消 多元平台推「療癒吃播」及慶生叭

古靈精怪的「圓寶」。（照片由Taipei Zoo提供) 古靈精怪的「圓寶」。（照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全臺灣三級疫情警戒再延長，臺北市立動物園不開放期間，保育員在分工照養動物之餘，也盡可能透過直播、照片或影片發布來解大家的思念之情，而公眾喜愛的「美食代言人」大貓熊家族吃東西的幸福模樣，一直讓覺的療癒，如今最小成員妹妹「圓寶」將在最近加入「吃播主」行列。

台北動物園表示，爸爸「團團」一貫的「背」吃，即使動物園不開放期間沒有遊客，他還是照樣「背」著吃，鏡頭君也只能望「背」興嘆了。媽媽「圓圓」現在還在哺乳期，需要靠進食來補充滿滿的能量，才能一吃二顧，讓「圓寶」持續有充足的母奶喝，至於姐姐「圓仔」最近開始進入「假孕期」，對食物興趣缺缺。

最近，貓熊館特別提供大貓熊家族吃「栗子」，體驗過「栗子」的好滋味後，讓大貓熊們一直想方設法，從行豐玩具內取出來吃，連從沒見過栗子的「圓寶」都來關心媽媽為什麼老是在玩玩具，或媽媽到底在吃什麼好吃的。

目前「圓仔」進入假孕期，對任何事都不感興趣，食物的需求量也降低許多，短期之內無法見到她大快朵頤的樣子了。「圓寶」則努力和媽媽學習什麼東西能吃，該怎麼吃。現在常常看到，小朋友自己叼著筍子到棲架上面慢慢享用。保育員也會特別準備一份「兒童餐」讓小「圓寶」可以自己吃食。

據保育員第一手消息表示，搞笑的「團團」常常看到行豐玩具放在高處，就會嘆氣一聲，然後意思意思的去拍打一下，有時根本還沒打下來，他就直接到地上去尋找「成果」了。「圓圓」不僅仍處於哺乳階段，還要24小時居家帶小孩，因此常常看到她顯得很飢餓的狀態，進食狀態自然最好。

今年因為新冠肺炎疫情的影響，「圓仔」8歲生日和「圓寶」1歲生日活動，都將「創新」在網路上舉辦系列直播：

1)6月24至25日於臺北市立動物園facebook舉辦為「圓寶」與瀕危物種朋友們的生日祝福、

2)6月26日中午12時起至6月27日晚上12時止，為「圓寶」趣味抓周預測、

3)6月28日上午11時20分為「圓寶」抓周活動現場直播。

至於大貓熊姊姊「圓仔」則自7月4日中午12時起，在臺北市立動物園facebook推出系列慶生活動。

另外臺北動物園與中華電信合作，於中華電信MOD【兒童天地】頁面，「天天ㄏㄤ貓熊」的服務，將加碼於當天11：20-12：00，以HD Live轉播抓周實境。

臺北動物園邀請各位關心大貓熊家族的好朋友走過、路過可千萬別錯過囉。

圓寶加入吃播主的行列。(照片由Taipei Zoo提供)

大貓熊姊姊「圓仔」自7月4日中午12時起，在臺北市立動物園facebook也將推出系列慶生活動。(照片由Taipei Zoo提供)