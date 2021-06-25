【第四權殞落】 拜登譴責中國迫害《蘋果》 無國界記者籲聯合國「硬起來」

香港蘋果日報迫於中共當局打壓，於24日發行最終刊後畫下句點（圖／無國界記者組織提供） 香港蘋果日報迫於中共當局打壓，於24日發行最終刊後畫下句點（圖／無國界記者組織提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香江言論自由燈塔坍塌！港媒《蘋果日報》因勇於批評時政抨擊當局，迫於壓力於24日封刊結束，更有多名高層面臨刑責。無國界記者組織（RSF）呼籲聯合國挺身維護香港言論自由，美國總統拜登（Joe Biden）24日譴責中共壓迫獨立媒體，侵害香港自治與民主。

拜登譴責北京噤聲異議，喊話支持香港人民與自由鬥士

香港《蘋果日報》被中共當局抹殺，引發世界關注。拜登在美東時間24日發布聲明，重批中共以《國家安全法》侵害第四權，也侵害香港自治與民主。

拜登表示，北京的壓迫力道已強到迫使《蘋果日報》此一「獨立新聞的堡壘」停刊，這對香港與全世界的新聞自由來說，都是「悲傷的一天。」

拜登指出，中共當局透過逮捕、威脅、動用懲罰言論自由的國安法等手段，堅持行使其權力來壓迫自由媒體和噤聲異議。

拜登進一步闡明，獨立媒體在韌性繁榮的社會扮演重要角色，記者是事實敘述者，監督領導人負責，確保資訊自由流通；此時的香港與全球民主受威脅之地，比任何時候都需要獨立媒體。

拜登強調，「中共當局必須停止針對獨立媒體，釋放被拘留的記者和媒體高層，新聞並不是犯罪。」

聲明中拜登也重申，香港人民享有新聞自由的權利，北京否認基本自由，侵害香港自治、民主機構和程序，這些行為不符合其國際義務。拜登表示，美國將毫不動搖的支持香港人民，以及那些為了人類基本自由挺身之人。

點名聯合國，無國界記者組織籲維護香港新聞自由

RSF在22日發出緊急呼籲，要求聯合國「採取一切必要措施」維護香港新聞自由，並對港蘋被中共扼殺「窒息而死」深感遺憾。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「《蘋果日報》是少數勇於批評北京政權的主要中文媒體之一，在多年騷擾後將它打倒，向香港新聞工作者發出令人不寒而慄的訊息。如果國際社會不以最堅定的決心回應，就是在告訴習近平主席，他可以像在中國其他地區那樣徹底抹煞香港的新聞自由，也不會受到任何懲罰。」

不做應聲蟲，港蘋批中挺民運遭「連根拔起」

香港《蘋果日報》作為少數勇於批評北京政權的主要中文媒體之一，不堪當局壓迫，終於6月23日宣布停刊。壹傳媒董事會於23日宣布，因港府凍結《蘋果日報》金融資產，致使公司無法支付員工和供應商薪資及費用，27日起停止所有營運。

該報在當地時間24日出版最後一份實體報後已經被迫停止運作。當局更近一步收回其位於將軍澳的總部大樓，徹底抹殺該報「復辟」之可能。

1995年創立的《蘋果日報》是中文港媒僅存的自由燈塔，因其勇於刊出和中共政權政宣內容相左的資訊，更不忌發布批評其威權政策之社論，多年來一直是港府和親中陣營的眼中釘、肉中刺。

港媒立場新聞報導，本月17 日，港府派遣約500名警察突襲該報總部，以涉嫌「串謀勾結外國勢力」為由逮捕五名高層，分別為壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、蘋果日報總編輯羅偉光、副社長陳沛敏、蘋果動新聞總監張志偉。23日，主筆楊清奇也因同一罪名也被捕。根據去年起實施的《港區國家安全法》，六位港蘋高層最高可被處無期徒刑。

該報創辦人黎智英更早已被殺雞儆猴，從2020 年RSF新聞自由獎得主，淪為威權當局階下囚。他於2020年12月遭關押至今，近日才因2019年在香港參與三場「未經授權」的挺民主抗議活動，被判刑長達 20 個月，更遑論尚有其他六條罪名在身，其中兩項可能招致終身監禁。

香港過去曾是新聞自由的堡壘，2002年在RSF世界新聞自由指數的排名高居第 18名，如今香港排名大幅跌至第80名。中華人民共和國則在180個國家地區中排名第177。