《文化ya總會》本季最終回！ 台灣天才IT大臣唐鳳暢談「自由與防疫」

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣行政院政務委員唐鳳將於《文化ya總會》廣播節目分享第一手防疫經。

文化總會和寶島聯播網共同製播的《文化ya總會》， 本週六邀請最近創建「疫苗預約接種平台」的行政院政務委員唐鳳， 他也是口罩實名制、簡訊實聯制的推手，還身兼第11屆總統文化獎 「青年創意獎」召集人。本集除了介紹總統文化獎，她也分享「 自由」對台灣防疫產生的影響，也讓戴口罩不只是公共義務， 更可以是自我的展現。

這屆總統文化獎的主題是「閃耀世界，自由之光」，唐鳳說， 我們周遭幾乎找不到比台灣更加自由的的政體， 在全球性的民主退潮裡，台灣實際讓大家看到， 一個自由的體制不但對於防疫或其他大的議題不會有負面影響， 反而是靠著我們的自由、靠著大家一起想新的方法， 來克服面前的挑戰，這是我們現在很重要的價值。唐鳳也認為， 總統文化獎歷屆得獎者就是能善用自由民主社會的體制， 在各種不同價值的衝突當中，凝聚出新價值的人。

被問及在進步過程中產生懷疑時，如何堅定對自由的信仰？ 唐鳳強調，懷疑是很健康也是很正常的，如果沒有抱持懷疑， 其實自由沒有意義，因為會變成大家都是同一套想法， 所以自由的精神恰好就是對於現狀、現有體制的懷疑。但她也說， 懷抱懷疑的精神不是當酸民，而是有能力提出創意的解決方案， 她認為台灣最可貴的就是大家對於公共事務都非常願意拔刀相助， 當看到任何不公平的事情，不會只是指責， 而是一下子就很多人跳出來，去找更好的方法，而且不吝於分享，「 把這懷疑的能量變成共同創造的能量」。

本身就非常創新的唐鳳，說起台灣的社會創新也相當有心得， 他舉例去年四月疫情初期， 有個小男生表示不想戴粉紅色口罩去上學， 當時所有人就一起戴上了粉紅色口罩， 後來還有各式各樣的口罩出現， 使得戴口罩這件事好像不只出於義務，更是出於自我表現， 這個就是社會創新。因為每個人都在想辦法增加大家戴口罩的意願， 這是眾人之事，而在台灣有公共利益的事情大家就會集思廣益， 成為眾人助之。

本集為《文化ya總會》在寶島聯播網播出的最後一集，未來將會以 Podcast的全新面貌再與大家見面！ 節目尾聲唐鳳介紹了本屆總統文化獎徵件不同以往的特點， 除了自薦以外，也可以在不需要被推薦同意書的情況下推薦朋友， 她呼籲大家趕快推薦「強者你朋友」，現在到7月2日都歡迎上文總 GACC的網站報名。更多精彩內容請鎖定本週六下午4點《文化y a總會》。