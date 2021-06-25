【打疫苗不保證100%不會中鏢】北台灣牙醫師•染疫前已接種疫苗 146接觸者2人確診

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市長柯文哲昨(24日) 表示，一名牙醫師5月24日接種疫苗後，在6月16日確診，匡列出146名接觸者居家隔離，其中2人確診；這個案例證明打疫苗不代表不會被感染。

(小編語: 如果您仍在打與不打之間徘徊猶豫, 指揮中心或醫師/專家們會提醒你, 打疫苗利多於弊。 看起來打疫苗這件事還需要一點點的運氣, 咱們就盡人事, 聽天命吧!)

柯文哲昨在台北市武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫記者會上表示，有一名在信義區工作、住在松山區的牙醫師，5月24日打了第一劑AZ疫苗，6月8日出現症狀，6月14日去看醫生時快篩陰性，6月16日PCR核酸檢測結果出爐，為陽性確診。

他說，這個案例相當具有教育意義，證明了打疫苗不代表不會被感染，因為抗體出現需要10天到14天；快篩陰性也不保證PCR就是陰性，因為疾病開始或快結束時都可能會快篩陰性。

柯文哲表示，這名牙醫師確診後，市府開始執行精準疫調及清零計畫，6月17日匡列出16名員工及130名病患，全數居家隔離，並直接做PCR，其中2名牙科助理6月22日確診。

柯文哲說，過去會等居家隔離者發病後再做PCR及疫調，現在清零計畫則是直接對居家隔離者做PCR，若確診再接著做疫調、再做PCR下去，未來將用這種方式，一步步把疫情控制下去。

媒體詢問，是否考慮公布疫調足跡；柯文哲說，因為以前確診案例都是在發病好幾天後才公布，所以他一直認為公布好幾天前足跡沒什麼意義。