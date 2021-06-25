深度介紹台灣慢城景點　觀光局攜手韓籍山岳名人嚴弘吉韓國實境節目

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全球自受新冠肺炎疫情(COVID-19)影響後，各國均暫緩外國人士入境，愛好戶外活動的韓國民眾在無法出國旅遊期間，只能收看旅遊節目解悶，臺灣交通部觀光局繼推出台灣風滷肉飯電視PK賽、自行車實體活動宣傳外，近日和MBC電視台集團合作推出2021年台灣實景節目「你沒去過的台灣」(韓文:어디까지 가봤니? 타이완!)。

韓國社會節奏快速，台灣實景節目「你沒去過的台灣」(韓文:어디까지 가봤니? 타이완!)深度介紹台灣慢城景點如苗栗龍騰斷橋、日月潭空拍鏡頭下的湖光山色、深夜挑戰合歡山攻頂的驚喜與清境的風采、阿里山森林鐵道及祝山日出、神木等療癒路線與集集線、車埕車站等，都是從韓國攝影團隊的角度取材於節目中完整呈現，讓韓國民眾在居家防疫期間細細品味慢遊台灣。

民眾除了享受眼前美景外，曾擔任玉山宣傳大使、登頂喜馬拉雅山多次的韓國知名登山家嚴弘吉先生旁白解；預計自6月26日起陸續在MBC Dramanet 及 MBC On 雙頻道首播。

觀光局表示，除了鎖定廣大電視收視群外也將強化非接觸方式宣傳，同時製播台灣山脈、自行車及鐵道旅遊VR虛擬實境影片，讓韓國民眾在疫情期間也可體驗台灣不同旅遊風貌，爭取邊境解封的來台客源。

交通部觀光局此次與韓國MBC電視台推出的2021年台灣實景節目「你沒去過的台灣」(韓文:어디까지 가봤니? 타이완!)，鎖定韓國民眾對海外旅遊渴望，聚焦疫情刺激下的熱門戶外旅遊，讓暫時無法來台的民眾深度體驗台灣，認識台灣的自行車、山岳及鐵道旅遊魅力。

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合歡山國際暗空公園。(照片由南投縣政府提供)

森鐵。(照片來源：嘉義市政府提供)

照片由南投縣政府提供