涵蓋各類食品與上百家夥伴廠商 有機通路里仁響應慈悅100%無添加標章驗證制度

照片左起：里仁公司總經理李妙玲、里仁開發副理周瑜瑛、慈悅國際總經理鍾淳淵、慈悅國際經理呂美青。(照片由福智公共事務提供) 照片左起：里仁公司總經理李妙玲、里仁開發副理周瑜瑛、慈悅國際總經理鍾淳淵、慈悅國際經理呂美青。(照片由福智公共事務提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣自出現食安危機後，民眾對於飲食品安全更加重視，慈悅國際公司順應天然飲食潮流於今(2021)年4月推出「100%無添加標章」驗證制度，國內最大有機通路里仁公司率全臺之先響應並攜手廠商一同以成熟的無添加製程與開發經驗，邁向Clean Label 2.0升級的新食代。

慈悅表示，取得「100%無添加標章」的產品，須符合現行慈悅Clean Label潔淨標章標準，不只不能添加天然香料、天然色素，最具突破性的進展，則是規範廠商在食品原料的選擇上，必須完全排除所有TFDA公告的食品添加物。換言之，連現行法定允用的食品添加物都不能額外添加。

里仁響應「100%無添加」最高潔淨標章等級，架上所有食品不僅禁用防腐劑、人工色素香料等常見八大添加物，更全數符合添加物減量90%的高標準，禁止使用所有政府公告的食品添加物、天然香料和天然色素等達91項。

里仁開發副理周瑜瑛表示，每一項成功開發出來的產品，都有廠商對里仁理念的深度認同。因為減去化學添加物的輔助，純粹以食材本身的真實味道來製作食品，口感、香氣、成本和保存期限都是非常大的挑戰。在里仁，產品從來就不只是產品，而是一個找回天然真實的共同心願。

里仁公司總經理李妙玲表示，在消費者健康意識抬頭的時代，里仁長期和慈悅攜手努力，串起原料商、食品加工廠和零售通路的產業鏈，帶動「無添加」的市場潮流，滿足消費大眾追求健康樂活的安心生活。