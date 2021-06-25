美國佛州大廈夜半坍塌102人下落不明 巴拉圭第一夫人親屬驚傳失聯

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）美東時間24日凌晨，佛州阿密海灘（Miami Beach）北部一棟濱海公寓部分坍塌，傳出至少1人死亡，10人受傷，102人失聯或下落不明，巴拉圭第一夫人姐妹一家也在失聯名單上，救難人員持續搜救中。

美國NBC News報導，這棟名為Champlain Towers South的12層136戶公寓在當地時間凌晨1:30後坍塌。大樓像是被裁成兩半，在大樓東北側的55戶倒塌，具體坍塌原因尚未可知。大樓監視器捕捉到事發當下，畫面顯示，公寓在幾秒鐘內就倒塌成一堆瓦礫。

大樓像被削掉一半（圖／Miami-Dade Fire Rescue）

搜救隊正與時間賽跑，在大樓下挖掘隧道，找尋倖存者。官員表示，目前將搜救人員派遣到公寓殘垣的上方仍然過於危險。與此同時，數百名急救人員在現場待命，總統拜登（Joe Biden）承諾將提供聯邦救援。

據邁阿密戴德郡（Miami-Dade）消防部門賈達拉（Ray Jadallah）表示，有10人在坍方現場接受治療。邁阿密戴德郡警察局局長拉米雷斯（Freddy Ramirez）在記者會上表示，失聯有多種可能理由，搜救還在初步階段，另有53人已安全尋獲。

多名拉美裔住民失聯，巴拉圭第一夫人親屬也在其中

根據多個拉美領事館領事人員表示，至少有3名烏拉圭人、9名阿根廷9人、6名巴拉圭人、委内瑞拉4人。CNN報導，巴拉圭官方表示，目前無法聯絡上第一夫人的姐妹蘇菲雅（Silvana López Moreira）與丈夫、和三名孩子，據悉他們住在該棟公寓的十樓。

坍塌建築正接受安全檢查

當地要求多戶型建案每40年需重新安全認證。包括對地基、樑柱、樓板以及正在施工的屋頂進行電氣與結構上的檢查。檢查正在進行中，尚未完成。

工程師正在檢視坍塌原因

坍塌原因目前不明，工程師正尋找相關線索。佛羅里達國際大學研究發現，這棟建齡40的公寓立基在開墾的溼地上，在過去30年間以每年兩毫米的速度下沉，因此可能對建築結構造成影響。

斷垣殘壁，怵目驚心（圖／Miami-Dade Fire Rescue）