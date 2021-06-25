自助餐及便當店免洗餐具回收分類延至10/1實施 臺灣環保署籲業者提早因應

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）環保署原訂7月1日公告「應設置紙餐具回收設施之販賣業者範圍、設施設置、規格及其他應遵行事項」延長至10月1日實施，全因考量業者需有充分時間因應法規訂定，以調整相關設施。

環保署表示，為強化及明確規範販賣業者所應負之回收責任，法規實施後，業者應備有具分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，並於該設施明顯處標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字樣，其圖樣與文字應保持完整，並清楚可見，無限制字型樣式及字體大小。營業處所可採取如張貼回收宣導海報、標語、播送回收語音等回收宣導措施，以提醒消費者落實回收，最後須將經分類、堆疊的紙餐具交付可回收紙餐具之回收業者、古物商、拾荒者、資收個體業者等回收對象回收，讓紙餐具不跟紙類混合回收或當垃圾丟棄，以減少廢棄物產生，並增加回收處理效能及價值。

考量業者需有充分時間因應法規訂定，以調整相關設施， 因此將本公告生效實施日期由原訂7月1日延長至10月1日。現階段都還在輔導期間，環保署提醒業者應儘速配合法規的公告施行期程，做好因應措施，落實紙餐具「清理、分類、堆疊」，以減少後端回收人員為分類而接觸回收物的機會。不想被管制的業者，可主動將內用紙餐具改為重複清洗環保餐具，或鼓勵民眾自備環保餐具提供優惠措施，響應環保新生活。

環保署強調，用餐後未將使用完的餐具妥善處理反而成為危害環境的元兇，做好回收也是防疫的一環，所以用完的紙餐具，只要用衛生紙或紙巾稍微擦乾淨、堆疊起來就可回收，呼籲民眾要做好環境衛生清潔，落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理，除可讓第一線資源回收業及個體業者更方便回收外，更可提升紙餐具回收成效。所以，除了業者的配合外，民眾在前端的協助分類回收是非常重要的。

有關本次公告相關資料請參閱環保署新聞專區， 或於公告日3日後至行政院公報網站。

相關新聞：自助餐及便當店紙餐具回收7/1上路 台灣環保署籲業者提早因應