吳釗燮 CNN 專訪 「台灣須為兩岸衝突預作準備」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共武嚇不斷，外交部長吳釗燮23日接受CNN專訪時表示，台灣必須對可能的軍事衝預作準備。

6月15日，中共出動包括轟炸機與戰鬥機等28架軍機侵入台灣防空識別區，是有紀錄以來，單日共機擾台最高紀錄。

吳釗燮表示，中共不放棄武力犯台，持續在台灣周遭進行軍演，連番恫嚇，寧可信其為真，認真看待。「作為台灣的決策者，我們不能冒任何風險，須加強戰備。」

吳釗燮4月時在記者會中表示，若中國侵犯台灣，台灣會戰鬥到底。此言引發中共不滿，國台辦發言人朱鳳蓮批吳「謀獨」危害台海和平穩定，必須嚴懲這類「台獨頑固份子」。對此，吳釗燮泰然處之，表示對於被中共點名感到「榮幸」，「威權體制就是無法接受真相」。

吳釗燮強調，香港就是一個現代悲劇。從強加施行國安法、打壓民主人士、限縮新聞自由，到香港蘋果日報的被迫停刊。此類例子在在可證，捍衛台灣主權，在保護其作為全球唯一華語民主政體一事上，至關重要。

吳也指控中共祭出混合戰爭（Hybrid Warfare）手段，一方面派軍機騷擾，一方面動搖台灣民心。「中國透過認知作戰、散播假資訊、軍事嚇阻，讓人心騷動、焦慮。」近日台灣疫情嚴重，中共也藉機散播假訊息，甚至稱美國寧願幫寵物注射疫苗，也不願多贈疫苗予台灣

吳釗燮表示，儘管中國軍事預算是台灣的15倍，台灣仍持續精進軍力，強化戰備。「我們得訴諸不對稱戰爭，讓中國知道，武力犯台必須付出代價。」