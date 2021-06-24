【品牌真的有差】中國疫苗好落漆 多國接連爆疫情

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國欲藉「疫苗外交」重振國際聲譽，然而近來卻有至少四個國家，在大量接種中國國產疫苗後，爆發一波波的新冠肺炎（COVID-19）疫情。這不免讓人疑慮，難道一個國家能否控制疫情，全得看打的是哪家廠牌？

紐約時報報導，蒙古、巴林、智利，與島國塞席爾，接種率已高達50%至68%，但過去一周來，全球疫情最嚴重的十大國家中，四國卻也榜上有名。這些國家使用的多為中國國藥（Sinopharm）與科興（Sinovac）疫苗。

此一發展不免令人質疑中國疫苗的效力。事實上，中國在疫苗研發與核准使用過程中，本就充滿爭議，在臨床試驗的數據公布上，也缺乏透明度。檯面上的疫苗效力大比拚，輝瑞（Pfizer-BNT）與莫德納（Moderna）約有90%防護力，阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）與嬌生（Johnson & Johnson）約70%，而國藥與科興則分別為78.1%與51%。

目前至少90多國，都使用中國新冠疫苗，官方雖稱足以降低重症機率，但從這些例子可證，恐無法有效阻斷病毒傳播。就連中國疾病預防控制中心的流行病學家邵一鳴都坦言，中國疫苗覆蓋率須達80至85%才能實現群體免疫，上修原本官方預估的70%。

美國約45%人口已完成兩劑接種，多為輝瑞與莫德納。過去六個月來，病例數已大幅降低94%。以色列是僅次於塞席爾，全球接種率第二高的國家，但採用輝瑞的以色列，每百萬人新增確診數為4.95，而仰賴國藥的塞席爾，每百萬人卻高達716例。

再看看印尼的例子，在變種病毒肆虐下，近來有350名醫護人員染疫，而他們都已接種了科興疫苗。另，2月至6月7日，印尼有61名醫師亡故，其中10人也注射了中國疫苗。

無論哪種疫苗，都無法確保施打後不會染疫，或防止病毒傳播。儘管蒙古官員稱，其病例激增是因太快解封慶祝、人民過於鬆懈。然而，數據擺在眼前，隨著各國推進接種工作，未來可能出現三類國家。

一是有能力與財力取得輝瑞與莫德納疫苗的富裕國家；二是缺乏資源、疫苗施打龜速的貧窮國家；三是人民明明已完整接種疫苗，卻只獲得部分保護力的國家。報導指，使用中國疫苗者，恐怕會淪為這第三類國家。