台灣綠光劇團《人間條件》突破120萬觀看　緊急公告延期劇組捏冷汗

綠光劇團經典舞台劇日前開放線上免費觀看，由吳念真編導的《人間條件》系列前三集的觀看次數已累積超過120萬人（圖/綠光劇團） 綠光劇團經典舞台劇日前開放線上免費觀看，由吳念真編導的《人間條件》系列前三集的觀看次數已累積超過120萬人（圖/綠光劇團）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣綠光劇團經典舞台劇日前開放線上免費觀看，由吳念真編導的《人間條件》系列前三集的觀看次數已累積超過120萬人，撫慰戲迷疫情期間無法進劇院的心。

綠光劇團表示，《人間條件》系列每集主題各不同，講述不同時代你我身邊的人物故事，感人的劇情與演員精湛的演技，吸引許多國內外粉絲在線又哭又笑，更創下數萬人同時在線觀看的紀錄，《人間條件一》自21日播出後滿48小時已下架，影片累積觀看人數亦超過70萬人次。

成功的線上直播發生卻小插曲，工作小組在綠光劇團FB粉絲頁及Youtube傳輸《人間條件三—台北上午零時》影片，然而卻因不明原因導致影片無端消失，本應於首播當日正午出現的播出通告，遲遲無法設定成功。

綠光劇團改以串流方式直播，直到傍晚6時仍無法成功送出通知，劇團更在FB粉絲頁發布緊急通告「首映通知無法發送，劇團持續努力中」，讓所有在線上等待看戲的人都捏一把冷汗。據悉，劇團內部更有延期播出的心理準備，所幸直到直播前5分鐘二平台設定成功順利播出。

綠光劇團透露，在《人間條件》宣布要在線上直播前，劇團早已成立專案工作小組，分工投入心力研究影片剪輯、直播平台操作及文宣等作業。影片小組從前期的上字幕、影片剪接、校對，皆花費不少心力；另一部份小編組則是在首播當下即時回覆觀眾訊息、事後觀眾問卷整理，每日首播後，各組開會討論所遇到狀況及解決方法，整個作業流程，比照準備現場演出一樣嚴謹。

綠光劇團感謝3萬在線上看戲的觀眾，藝術監督吳念真及柯一正更悄悄地現身直播間，不打擾觀眾，陪伴觀眾看戲。不少觀眾在直播聊天室上留言：「在看戲的過程裡，自己也被安慰了」、「昨天接生沒辦法跟大家一起線上同步…還好今天的產婦下午就生好了，一起在線上，有心連在一起的感覺，很療癒，很有能量」。這群人木星表示：「人間條件可是我的青春…我以前是劇場技術人員…」、董仔表示：「好愛看人間…連續哭三天…」。

綠光劇團希望觀眾在每集觀看後，如同在劇場一樣，結束後填寫觀後問券回饋給劇團，在疫情沉悶時刻，就由吳念真導演作品陪伴觀眾向前。也期待觀眾能給劇團支持與力量，響應【雨天，我們撐傘】票款轉捐款方案，詳洽綠光劇團fb粉絲頁。