香格里拉台南遠東飯店推外帶菜單自由配

居家辦公要兼顧工作與家庭，就以美食療癒防疫宅生活！香格里拉台南遠東飯店「EasyGo三餐易帶購」以多樣美味的餐食深受好評。繼饕家狂掃超值櫻桃烤鴨三吃之後，飯店即日起至8月31日再加碼推出中西式自行搭配菜單，「闔家歡中式合餐」與「歡樂時光西式分享餐」優惠價1,680元至2,480元(原價2,000至3,260元)除折扣8折至76折外，消費者還可預購以上套券組再折扣，凡單次購買三套享九折，購買五套享八五折，買越多省越多，民眾不出門，也可透過線上平台：https://twanga.mohist.com.tw/index_pc.php?pro=FEY&d=1914、EZTABLE：https://tw.eztable.com/restaurant/16576?date=2021-06-24&people=2&或電洽 (06)702-8856購買。

「闔家歡中式合餐」由醉月樓主廚精選最受老饕喜愛的佳餚，包含糖醋魚片、韭黃蝦仁，XO醬炒軟絲、椒鹽軟殼蟹、左宗棠雞、寧式咕咾肉、無錫排骨、回鍋肉、上湯娃娃菜、醉月招牌炒飯、雪菜炒年糕、滬式菜飯等十七道，由消費者自選海鮮、肉類、主食及時蔬，A、B、C三組合餐，約四至五人份，優惠價分別為1,680元、2,080元及2,480元，天天變換菜色，滿足全家的味蕾。

而喜愛西餐的民眾，則別錯過原價2,000元的「歡樂時光西式分享餐」，約二至三人份，優惠價只要1,680元，皆可依個人喜好搭配菜單內容，包含“鮮蝦凱薩沙拉”或“燻鮭魚沙拉佐和風油醋”一道、“松露奶油蘑菇燻雞義大利麵”或“波隆那肉醬義大利麵”一道、主餐“紅酒燉牛肉”、“BBQ豬肋排”或“烤挪威鮭魚”兩道、以及甜點“起司蛋糕”或“黑森林蛋糕”四吋一顆，讓你無論在家或在辦公室，都可輕鬆五星級飯店美食。

香格里拉台南遠東飯店與全民一起防疫，適合全家分享的「闔家歡中式合餐」與「歡樂時光西式分享餐」供消費者外帶在家享用，所有菜色皆可單點。預購套餐券組再享折扣，所有餐券皆可分次取餐，取餐至2021年8月31日，逾優惠期可依券面金額，至飯店所有餐廳抵消費使用。快手刀買起來，詳情請洽：(06)702-8856。