防疫宅美食台北美福龍蝦料理送到家

防疫宅美食，頂鮮龍蝦添新味。台北美福於即日起推出鮮美「肉肉龍蝦」賞味二吃，由來自香港的行政主廚王志孚選用肥美龍蝦，以紅咖哩及港式避風塘兩種風味，推出香氣馥郁的「港式紅咖哩肉肉龍蝦」佐銀絲卷，以及香辣帶勁的「避風塘風味肉肉龍蝦」搭配港式清粥，每道1,880元。

為豐富一日三餐的菜單選項，潮粵坊港潮餐廳推出結合鮮香沙茶、牛肚、牛腩及牛筋的「潮汕生輝沙茶牛三寶鍋」。連續三年榮獲米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳也推出主廚嚴選餐盒，有富含膠質的花生豬腳料理「好事會發生」，經典台味「塔香三杯海陸匯」等餐盒以及多道單點菜色，每道260元起。針對家庭族群另推四至六人合菜，每套2,380元起。訂購及詳情請洽02-7722-3399，或至官網「美福GO購」https://shop.grandmayfull.com/

防疫宅在家 悠閒大啖鮮美龍蝦

居家防疫也可輕鬆品嚐頂鮮美味!選用來自尼加拉瓜的每日限定捕撈的肥美龍蝦身，由行政主廚王志孚以「港式紅咖哩」及「避風塘」手法，推出極鮮賞味二吃。道地蒜香鮮辣的港式避風塘手法，端出令人聞香駐足的「避風塘風味肉肉龍蝦」，肉質細緻有彈性，酥香濃厚的蒜末，蘊藏著龍蝦於燄火後的獨特香氣，品嚐搭配隨餐附贈的港式清粥，拌入香酥蒜末，別具風味。

另一款風味料理為「港式紅咖哩肉肉龍蝦」，選用南洋風的紅咖哩，辛香微辣，為鮮嫩龍蝦抹上一縷優雅的紅，佐餐可將附餐銀絲卷沾裹融合龍蝦鮮香的咖哩醬汁，一道佳餚兩種滋味。

港台精選手路菜飄香到府

迎合喜食辛香風味的饕客，潮粵坊港潮餐廳推出熱銷的明星菜色「潮汕生輝沙茶牛三寶鍋」供外帶品嚐，結合了鮮香沙茶、牛肚、牛腩及牛筋，慢火熬煮至軟嫩入味，香氣濃郁，微辣帶勁，來上一碗晶透白飯，回味無窮，每份1,080元。

此外，連續三年榮獲米其林餐盤推薦的米香台菜餐廳，秉持台灣料理的道地風味，復刻多道經典佳餚，推出可以自由選擇喜愛菜色的四人和六人合菜，有辦桌菜經常出現的「開味拼盤」，囊括了開胃下飯的「台式滷肉」和口感酸中帶甜的「蜜汁排骨」。

挑戰火侯拿捏的「招牌菜脯蛋」，鬆軟蓬鬆的蛋裹著清脆鹹香的菜脯，口感層次豐富。而身處漁獲豐富的海島國家，海味料理也是精銳盡出，鑊氣十足的「蔥薑爆小卷」以及鮮香美味的「五柳魚片」，還有纖食營養的「季節時蔬」，搭配粒粒分明的可口白飯，每一道都是餐桌上的必備菜色，絕對是居家防疫的最佳組合，每組2,380元起。

想為餐桌加點好料的賓客，米香另準備了多道單點料理，每道420元起，有滿載九層塔香氣的「三杯中卷」、鮮嫩夠味的「三杯雞腿」等三杯佳餚，家常風味的「醬油赤鯮魚」，夏季限定推出的「綠竹筍排骨湯」，筍香鮮脆，湯濃味美。飄散大海鮮美滋味的「烏魚子炒飯」及鮮香帶勁的「雙瑤柱XO醬炒飯」，還有主廚私房菜「秘製紅刺蔥牛排」，以及飄散迷人麻油香氣的「麻油土雞飯」，多款手路菜色，用米其林餐盤認證的手藝豐富味蕾。賓客可依喜好選擇菜色，一次購齊整桌菜色，也可以選擇單點為餐桌加料，一通電話或上網選購，在家防疫也能吃得滿意！

饗味台菜餐盒 單身族也能吃好、吃巧

搶攻單身族的胃，米香台菜餐廳推出三款「好食獨享餐」，有阿嬤的古早味「好事會發生」餐盒，將粒粒飽滿的花生搭配豬腳滷至膠香豐厚，豬腳的外皮軟嫩又略帶Q彈口感。喜愛走濃郁風的台菜迷，彌漫九層塔香的「塔香三杯海陸匯」餐盒，選用肉質Q彈飽滿的明蝦，肉質軟嫩的雞腿肉及鮮嫩多汁的杏鮑菇，以台式經典的三杯料理方式烹調。想到美福就想到牛肉的賓客，米香的招牌菜色「紅刺蔥牛小排」也加入外帶餐盒行列，頂級美國牛肋排以傳統蒜蓉醬油搭配台灣特有的紅刺蔥，浸泡約十小時後烤至清香軟嫩，佐餐搭配鮮味十足的酥脆鹽酥蝦。三款餐盒每款260元起，主食皆選用「穀類紅寶石」之稱的紅藜，搭配台東池上冠軍米，纖食養生，美味兼具。