立陶宛外交部副部長遭爆「與台灣連結」 民眾驚呼「合照有他！」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）立陶宛22日宣布捐贈2萬劑AZ COVID-19疫苗給台灣，義美食品也立即宣布回贈立陶宛一貨櫃印有感謝字樣包裝的義美小泡芙表謝意，長期支持台灣的立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）夫人23日在臉書貼文「爆料」曾與先生一同來訪台灣，並曝光一張當時與一位台灣知名企業家的合照，網友驚呼「是他」！？

人口不到300萬的波羅的海國家立陶宛，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日於推特發表捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣的消息，並說「熱愛自由的人應該要互相幫助」，消息一出後，義美回應將致贈一貨櫃義美熱賣商品小泡芙至立陶宛。

當外界還在納悶為何是小泡芙時，義美食品總經理高志明親自揭曉答案，因為此次致贈疫苗予台灣提案中的背後推手艾德梅納斯曾來過義美參觀，當時向高志明表達非常喜歡義美的小泡芙等產品，所以義美想要回贈小泡芙產品給立陶宛，表達台灣民間的謝意。

艾德梅納斯與夫人Viktorija等一行人2018年來台，當時曾參訪義美的食安研究室，並與義美食品總經理高志明會面，艾德梅納斯也在高志明面前率真表達對於義美小泡芙的喜愛，高志明據報也認真考慮過出口該商品至立陶宛，可惜後來遇到疫情而暫時作罷。

艾德梅納斯夫人23日貼文提到這段「歷史」，也說對義美「食品安全研究室」把關食安的高標準及高志明的熱情印象深刻，她還引用Taiwan News報導，指義美正加緊趕工印有「感謝立陶宛」字樣包裝的小泡芙，現在她需要集思廣義一下，這些來自台灣民間的愛心貨櫃到立陶宛後，如何將這些小點心分送出去。

義美透露，此次預計贈送立陶宛一個20呎貨櫃的小泡芙產品，口味包含牛奶、巧克力、布丁、草莓、黑可可等共1,800箱，21,600盒。