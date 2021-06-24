新北提供最溫暖的穩定力量　照顧幼兒讓醫護爸媽安心抗疫

照片來源：新北市教育局提供
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三級防疫升級各級學校實施停課不停學，學生在家防疫，家長如因故無法在家照顧孩子，學校及幼兒園可提供基本照顧，尤其針對夜以繼日持續守護病患對抗病毒的醫護人員，往往有分身乏術無法兼顧孩子的需求，新北市的幼兒園成為第一線戰士們最大的支持後盾，是穩定社會的重要力量。
教育局表示，耕莘專校附設實驗幼兒園收托的幼兒中，其中三分之一是新店耕莘醫院的員工子女，因耕莘醫院為新店區重責醫院，收治新冠肺炎確診者，耕莘專校附幼也依照教育局規定，提供幼兒基本照顧，園方並未併班而是依照幼兒班別，請班級老師協助照顧，提供家長安心收托的環境。在這一波疫情中，耕莘醫院同仁堅守工作崗位，附幼成為家長最大支持後盾。
耕莘專校附幼傅麗珍園長表示，附幼很多爸爸媽媽都因為在醫院服務，所以只能選擇住在防疫旅館，為了怕一不小心傳染給家人，選擇和家人分開自己一人居住，只能透過視訊的方式，來跟家人見面，連想要一個最溫暖的擁抱，都沒有辦法。幼兒園老師每週會與家長確認收托需求，因為家長醫護比例高，很多父母雙方皆是醫護同仁，不能請假照顧孩子，若又沒有其他家人可以支援照顧，幼兒園就是唯一選擇。
有些醫護人員也擔心傳播鏈在幼兒園擴散，把孩子送到親戚朋友家，也常常收到幼兒園老師和其他幼兒的鼓勵。例如護理師劉媽媽自己在防疫旅館居住長達一個月沒有回家，她坦言真的好想念家人，每天晚上開視訊能跟孩子一起對話聊天，讓孩子至少有機會抒發想念媽媽的心情，收到幼兒園老師的電話鼓勵，更能感到社會的溫暖。
護理師可可媽媽(化名)表示，雖然在醫院不是負責照顧確診者，但擔心回家會在無意之間，把病毒傳染給先生跟孩子，所以回家前都會不停的消毒再消毒。還有在急診室工作的醫生淳爸(化名)，每天離開醫院全身洗一次，回到家再全身洗一次，怕一不小心帶病毒回家，他也表示，還好有幼兒園幫忙照顧小孩，可以安心工作和時間賽跑全力救治病患。面臨疫情的考驗，很多醫護人員都認為，這場長期抗戰，何時能跟家人團聚，都是一個未知數，只能獨自在外，默默想家，非常感謝疫情當前有幼兒園的協助能放心上班。
教育局長張明文表示，國內疫情來得突然，不僅醫護人員的工作量增加，還因為學校停課，還要煩惱上班時間孩子的托育問題，真的很兩難，因此幼兒園提供基本照顧，不必擔心孩子的安全和飲食。新北市面嚴峻的疫情，教育局用最暖心的方式支援協助，陪伴守護孩子，成為家長最給力的後盾，大家齊心合力戰勝病毒，讓孩子平安健康快樂成長。
照片來源：新北市教育局提供