新北提供最溫暖的穩定力量　照顧幼兒讓醫護爸媽安心抗疫

三級防疫升級各級學校實施停課不停學，學生在家防疫 ，家長如因故無法在家照顧孩子，學校及幼兒園可提供基本照顧，尤 其針對夜以繼日持續守護病患對抗病毒的醫護人員， 往往有分身乏術無法兼顧孩子的需求，新北市的幼兒園成為第一線戰 士們最大的支持後盾，是穩定社會的重要力量。

教育局表示，耕莘專校附設實驗幼兒園收托的幼兒中，其中三分之一 是新店耕莘醫院的員工子女，因耕莘醫院為新店區重責醫院， 收治新冠肺炎確診者，耕莘專校附幼也依照教育局規定， 提供幼兒基本照顧，園方並未併班而是依照幼兒班別， 請班級老師協助照顧，提供家長安心收托的環境。在這一波疫情中， 耕莘醫院同仁堅守工作崗位，附幼成為家長最大支持後盾。

耕莘專校附幼傅麗珍園長表示， 附幼很多爸爸媽媽都因為在醫院服務，所以只能選擇住在防疫旅館， 為了怕一不小心傳染給家人，選擇和家人分開自己一人居住， 只能透過視訊的方式，來跟家人見面，連想要一個最溫暖的擁抱， 都沒有辦法。幼兒園老師每週會與家長確認收托需求，因為家長醫護 比例高，很多父母雙方皆是醫護同仁，不能請假照顧孩子， 若又沒有其他家人可以支援照顧，幼兒園就是唯一選擇。

有些醫護人員也擔心傳播鏈在幼兒園擴散，把孩子送到親戚朋友家， 也常常收到幼兒園老師和其他幼兒的鼓勵。 例如護理師劉媽媽自己在防疫旅館居住長達一個月沒有回家， 她坦言真的好想念家人，每天晚上開視訊能跟孩子一起對話聊天，讓 孩子至少有機會抒發想念媽媽的心情，收到幼兒園老師的電話鼓勵， 更能感到社會的溫暖。

護理師可可媽媽(化名)表示，雖然在醫院不是負責照顧確診者， 但擔心回家會在無意之間，把病毒傳染給先生跟孩子，所以回家前都 會不停的消毒再消毒。還有在急診室工作的醫生淳爸(化名)， 每天離開醫院全身洗一次，回到家再全身洗一次， 怕一不小心帶病毒回家，他也表示，還好有幼兒園幫忙照顧小孩，可 以安心工作和時間賽跑全力救治病患。面臨疫情的考驗， 很多醫護人員都認為，這場長期抗戰，何時能跟家人團聚， 都是一個未知數，只能獨自在外，默默想家， 非常感謝疫情當前有幼兒園的協助能放心上班。

教育局長張明文表示，國內疫情來得突然， 不僅醫護人員的工作量增加，還因為學校停課， 還要煩惱上班時間孩子的托育問題，真的很兩難， 因此幼兒園提供基本照顧，不必擔心孩子的安全和飲食。新北市面嚴 峻的疫情，教育局用最暖心的方式支援協助，陪伴守護孩子，成為家 長最給力的後盾，大家齊心合力戰勝病毒，讓孩子平安健康快樂成長 。

照片來源：新北市教育局提供