基北區免試名額今公告 新北提供志願選填諮詢專線、名師解析影片線上看

今(24)日公告基北區（含共同就學區） 各高中職及進修學校共165所學校，免試入學管道共47,427 個招生名額。志願選填自今日中午12時起至7月1日中午12時止 ，於7月13日上午11時公告分發結果、15日上午9時至11時 向各錄取學校報到。教育局錄製新北名師解析志願選填等3支影片， 並安排本市適性入學宣導講師，提供電話諮詢服務， 讓家長及孩子獲得更多升學資訊及專業意見。

教育局表示，為協助孩子多元試探瞭解自我性向、興趣和能力， 讓家長了解新課綱願景與理念， 邀請中和高中柯雅菱校長及三重高中莫恒中校長，錄製「 高中職免試入學志願選填輔導」、「什麼是高中學習歷程檔案」、「 111大學考招」3支影片，放置於新北市教育局YouTube平 臺（https://www.youtube.com/c/新北 市教育局ntpcedu/videos）， 歡迎家長及學生上網觀賞。

基北區免試入學超額比序項目包括志願序、 多元學習表現及國中教育會考成績， 相關訊息至基北區免試入學網站查詢（https://ttk. entry.edu.tw），並依公私立學校、學校區域、 學校類型、科別類型不同選取條件查詢各類學校招生名額， 也可洽詢基北區免試入學委員會專線（02）28577326分機 215 (新北高中)。

為讓學生有足夠選填資訊，自今日中午12時起學生可至免試入學 網站查詢個別序位區間，依超額比序項目(未含志願序)，每一區間 以0.3%的人數呈現。選填志願完成後， 應屆畢業生依就讀國中收件時間以通訊方式繳交報名志願表， 個別報名學生將表件由系統印出後(特殊身分證明及減免報名費表件 由簡章附件產出)，連同報名費匯票或匯款證明以掛號於7月4日前 寄至新北高中。提醒學生注意期程，報到逾期者視同放棄錄取資格， 另已報到學生如想參加後續其他入學管道必須在19日下午2時前聲 明放棄。

除網站查詢外，新北市更提供專業諮詢服務，教育局自即日起至30 日上午8時至下午5時（假日除外）及7月1日上午8時至中午12 時安排新北市適性入學宣導講師諮詢服務，也提供12年國教志願選 填諮詢，專線請至網站查詢(https://se.ntpc. edu.tw/)。另臺北市諮詢至臺北市12年國教資訊網(ht tps://12basic.tp.edu.tw/)或電洽( 02)27256351；基隆市諮詢至基隆市12年國教資訊網( http://12basic.kl.edu.tw/)或電洽（ 02）24301505分機102。