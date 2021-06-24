優質南瓜企業也愛 淡水農會拚防疫也拚推廣

淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量逾100萬公斤 ，其中又以栗子南瓜最為出名，隨著新冠肺炎疫情進入三級警戒， 淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過契作、團購及網路行銷， 強化當地、當季優質南瓜推廣，不僅與「義美食品」契作南瓜， 也配合新北市政府「美味農業得來速」政策， 推出南瓜優惠價回饋在地民眾，並提供預約店外快速取貨服務， 同時也推出3款南瓜防疫組合包500元宅配到府的優惠活動， 讓民眾不僅安心購買減少人群接觸。

每年5月至6月正是淡水栗子南瓜盛產期， 淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染， 造就優良的南瓜品質及產量，不僅口感及風味佳，甜度更可達14度 以上，為協助農民銷售並推廣在地南瓜，淡水區農會於每年6月中旬 舉辦全國大南瓜比賽，本次大南瓜比賽雖因防疫部署取消， 但農會拚防疫也拚推廣，透過辦理無人智慧型販賣機、 網路團購及料理直播合作等方式，創造另類行銷， 農會也積極研發各式南瓜加工商品創造全年經濟。 因應栗子南瓜產季進入尾聲，並回饋淡水在地鄉親， 淡水區農會超市將在6月25日於淡水農會超市粉絲團上推出2顆栗 子南瓜組合(約4台斤)得來速預購活動，每組原價300元， 特價只要229元，另外還加贈滬尾南瓜調和米粉1包，預購限量5 0組，想搶便宜的在地民眾千萬不要錯過。 除了超市預約快取的限量優惠外，農會也推出防疫宅配到府服務， 提供優惠價格的南瓜各式加工商品、3款防疫組合包和5斤裝栗子南 瓜禮盒讓民眾輕鬆選購，只要動動手指填寫網路訂單， 匯款完成後就能品嘗到這些南瓜好料。

淡水區農會總幹事高忠表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響， 大南瓜比賽暫停辦理， 但農會與市府密切合作協助農友拓展南瓜銷售通路， 除網路行銷與團購外，本年度經市府媒合義美食品契作採購本區1萬 斤優質栗子南瓜；為回饋民眾對本區農友的支持， 特別在產季末推出最終檔栗子南瓜相關優惠， 所販售的南瓜商品都是由農會嚴格把關，也請民眾安心選購。

農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「 美味農業得來速」政策，與新北市轄內各農會合作串聯， 推出各具特色的團購商品，除了當季的南瓜、綠竹筍及有機蔬菜外， 也包含五穀雜糧及各式加工商品，還可以讓民眾預約快取減少接觸， 部分農會還提供宅配到府的服務， 就是希望朋友在疫情期間能夠宅在家、健康自煮， 也歡迎大家多多選購。

購買淡水南瓜及南瓜加工商品， 請洽淡水區農會超市或美味農業得來速網站。

淡水農會超市粉絲團及專線電話: https://reurl.cc/VE8yvZ；高先生: 26239305-7

美味農業得來速網站: https://gogofood.tw/

照片來源：新北市政府農業局提供