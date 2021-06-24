優質南瓜企業也愛 淡水農會拚防疫也拚推廣

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
淡水區為新北市最大的南瓜產區，產量逾100萬公斤，其中又以栗子南瓜最為出名，隨著新冠肺炎疫情進入三級警戒，淡水區農會改變南瓜產季推廣方式，透過契作、團購及網路行銷，強化當地、當季優質南瓜推廣，不僅與「義美食品」契作南瓜，也配合新北市政府「美味農業得來速」政策，推出南瓜優惠價回饋在地民眾，並提供預約店外快速取貨服務，同時也推出3款南瓜防疫組合包500元宅配到府的優惠活動，讓民眾不僅安心購買減少人群接觸。
每年5月至6月正是淡水栗子南瓜盛產期，淡水地區因鄰近大屯山系，土壤富含礦物質、水源乾淨無污染，造就優良的南瓜品質及產量，不僅口感及風味佳，甜度更可達14度以上，為協助農民銷售並推廣在地南瓜，淡水區農會於每年6月中旬舉辦全國大南瓜比賽，本次大南瓜比賽雖因防疫部署取消，但農會拚防疫也拚推廣，透過辦理無人智慧型販賣機、網路團購及料理直播合作等方式，創造另類行銷，農會也積極研發各式南瓜加工商品創造全年經濟。因應栗子南瓜產季進入尾聲，並回饋淡水在地鄉親，淡水區農會超市將在6月25日於淡水農會超市粉絲團上推出2顆栗子南瓜組合(約4台斤)得來速預購活動，每組原價300元，特價只要229元，另外還加贈滬尾南瓜調和米粉1包，預購限量50組，想搶便宜的在地民眾千萬不要錯過。除了超市預約快取的限量優惠外，農會也推出防疫宅配到府服務，提供優惠價格的南瓜各式加工商品、3款防疫組合包和5斤裝栗子南瓜禮盒讓民眾輕鬆選購，只要動動手指填寫網路訂單，匯款完成後就能品嘗到這些南瓜好料。
淡水區農會總幹事高忠表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大南瓜比賽暫停辦理，但農會與市府密切合作協助農友拓展南瓜銷售通路，除網路行銷與團購外，本年度經市府媒合義美食品契作採購本區1萬斤優質栗子南瓜；為回饋民眾對本區農友的支持，特別在產季末推出最終檔栗子南瓜相關優惠，所販售的南瓜商品都是由農會嚴格把關，也請民眾安心選購。
農業局長李玟表示，因應新冠肺炎疫情，農業局推出「美味農業得來速」政策，與新北市轄內各農會合作串聯，推出各具特色的團購商品，除了當季的南瓜、綠竹筍及有機蔬菜外，也包含五穀雜糧及各式加工商品，還可以讓民眾預約快取減少接觸，部分農會還提供宅配到府的服務，就是希望朋友在疫情期間能夠宅在家、健康自煮，也歡迎大家多多選購。
購買淡水南瓜及南瓜加工商品，請洽淡水區農會超市或美味農業得來速網站。
淡水農會超市粉絲團及專線電話: https://reurl.cc/VE8yvZ；高先生: 26239305-7
美味農業得來速網站: https://gogofood.tw/
照片來源：新北市政府農業局提供