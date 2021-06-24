Google、Tesla與Apple競爭下的自駕車商機

去年12月路透社報導Apple Car將於2024年推出，其實Apple早在2014年就開啟 名為Project Titan的自駕車計畫，後來更投入了數千名的研發人員。App le除了在2017年將自家的自駕系統安裝在Lexus的車款上 路測試，也與中國的滴滴出行合作成立自駕車實驗室。2019年A pple還收購新創公司Drive.ai，顯示Apple對自駕 車領域持續在布局中。富邦證券表示，在自駕車的分類當中， 大多數具備自駕的車輛屬Level 2等級，Level 3等級以上為電腦負責駕駛，預測2020至2030年以具備Le vel 2等級的車輛成長最為顯著。

目前美國有登錄自駕里程表現最好的公司是Waymo。Waymo 過去是Google旗下的子公司，主要是開發自動駕駛技術， 透過自行開發的高精密度地圖數據、辨識軟體與光達感測器， 讓公司在自駕領域享有領先的地位。Waymo自2017 年開始就在不配置安全駕駛員的情況下測試自動駕駛車輛，並於20 18 年12月於亞利桑那州推出首款自駕叫車服務Waymo One。2020年10月Waymo更在美國亞利桑那州推出無後 備駕駛的自駕派車服務， 目前每週已經可提供數百次全自駕載客服務。截至2020年底，W aymo 旗下的600輛車已完成實際道路行駛里程約2,000萬英里， 其中610萬英里屬於Level 4 等級的測試。

根據汽車工程學會SAE制定標準，自動駕駛可分為6 個等級，其中Level 3 等級是一個分水嶺，Level 3 等級以上由電腦負責駕駛，人類只是輔助。簡單說明一下Level 2等級與Level 3等級的差異。舉例而言，具備Level 2等級的自駕，車輛主要操控者是人類， 車輛僅提供智慧主動安全功能，包含ACC主動車距控制系統、 車道維持系統、主動緊急刹車輔助、全自動泊車、盲點偵測、 前方碰撞警示等。而Level 3等級的自駕，是電腦可在有限制的條件下負責車輛的操控， 人類只需在系統發出接管請求時及時進行接管。目前有銷售Leve l 3等級的車商為Honda ，已獲得日本政府批准可搭載於量產車上。另外，Audi A8 的AI 系統則為另一個在Level 3 等級領先的技術，但尚未獲得德國核准上路。

富邦證券表示，數據顯示即使到2030年， 大多數具備自駕的車輛仍將屬Level 2等級。因為當Level 2等級車款發生車禍時，責任歸屬仍落在駕駛人身上，而當Leve l 3(含) 等級以上車款發生事故時，責任多由汽車製造商負責。 所以未來四年自駕車出貨仍以 Level1等級或Level2等級為主，預測2020至203 0年又以具備Level 2等級的車輛成長最為顯著。

Tesla目前銷售的電動車都具備 autopilot 功能，雖然字面看是自動駕駛，但根據SAE的定義還是Level 2等級的輔助駕駛。雖然是Level 2等級，但Tesla的終極目標仍是達成Level 5等級的自駕。因為就在2020年底Tesla 已向部分車主正式發布「完全自動駕駛」測試版，預計約有1, 000 名車主參與測試，在第一階段完成的 4 到 6 週後會進入第二階段，啟動更大規模的 FSD Beta 公測。另外，該公司透過累計銷售百萬輛的電動車，Tesla的輔 助駕駛系統也已經獲得超過 30 億英里的地圖數據。

富邦證券表示，除了地圖數據，Tesla在自駕的核心處理器與感 知套件都花費極大的心力。包含在2019 年公司發布自行設計具有雙晶片的自動駕駛系統模組，與之前採用的 NVIDIA 晶片相比，自家晶片顯著降低了GPU 功耗。而Tesla的感知套件則是具有8個相機模組、1顆毫米波 雷達、12個超音波雷達。

根據國際機構統計，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2 024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。 而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速， 因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統 (簡稱ADAS)。富邦證券表示，全球 ADAS 感測器市場預估也將從2020年86億美元大幅增加到2025年 224億美元。

一般汽車如果要具備自駕功能，主要會需要硬體有行車電腦、 感測套件，軟體則有高精密度地圖數據、辨識軟體。 其中感測套件主要是配備大量的光達、雷達、相機模組。以Waym o最新發表的第五代自駕系統Waymo Drive為例，目前具備Level 4等級自駕能力，其中包含了AI自駕軟體平台、運算處理器、 感知套件。其中感知套件使用40個感測器，包括5顆光達、29個 相機模組、6顆毫米波雷達，遠程相機鏡頭更可辨識500公尺遠的 交通標誌。Waymo透過自家研發的高精密度地圖數據、 辨識軟體與感測器做結合，促使公司持續在自動駕駛保有領先優勢。

富邦證券表示，由於未來配備ADAS的車輛將大幅增加， 預估單一車款搭載影像感測器鏡頭數量，也將從平均的4至6 顆大幅提升為8至11 顆，感測器畫素規格也將提升到200至250萬畫素， 而台廠過往所累積的半導體生態體系， 將有助於自動駕駛技術的研發能量提升，且可快速應變的製程能力， 因此，在 ADAS系統、車用感測器與鏡頭、影像感測器產業， 都是具備競爭優勢，值得投資人關注。