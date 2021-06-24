【新創紓困】台灣國發會3措施加碼利息補貼　3千家業者可望受惠

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 國發會今天(6/24) 於新創紓困加碼方案直播記者會宣布3大方案，其中國發基金在紓困4.0的基礎上進行新創加碼，只要符合條件，利率補貼可達1.345%，期限最長1年，粗估至少3000家新創可受惠。

國發會主委龔明鑫表示，為了幫助新創事業度過疫情考驗，推出3項紓困措施，分別是(1) 國發基金新創紓困金加碼、(2) 彈性適用紓困補助，以及 (3) 協助新創投資。

圖/國發會臉書

首先是行政院國家發展基金協助新創事業紓困融資加碼方案，龔明鑫表示，考量新創事業在這波疫情受創頗深，但可能因其經營特性，不易適用政府紓困融資及協助，國發基金參考經濟部紓困4.0專案貸款，在融資額度2600萬元內再加碼，包括利率補貼加碼至1.345%，信用保證成數也到10成。

龔明鑫說明，為了加速向新創伸出援手，台灣新創資訊平台（https://startuptaiwan.org/ndf）已就6大條件預先建立適用新創名單，並將提供新創資格證明函以加速銀行認定作業，名單約有3000家；若新創事業不在名單內，也可線上申請登錄，申請時請填列公司基本資料，並檢附具創新能力證明文件，申請資格認定(流程圖如上) 。

另外兩項紓困措施分別為「彈性適用紓困補助」與「協助新創投資」，國發會表示，許多新創事業有跨領域、新興商業模式等特性，營收受疫情衝擊很大，卻因行業別認定不易，無法確定適用哪個主管機關所提供的補貼，國發會已協調經濟部從寬認定。

中央社報導, 龔明鑫也強調，國發基金投資措施除了延長去年推出的「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」特別股贖回期限，緩解新創事業的資金壓力；其餘天使投資等各項投資計畫也將加強協助，「如果這段時間還是有投資需求，國發基金大門永遠敞開」。

在國發會臉書上, 則對相關政策提供更詳細的說明, 強調

即日起受理

紓困4.0啟動 ‼️ 新創事業補貼、貸款齊下

因應疫情對新創事業造成的衝擊，

國發會主委龔明鑫宣布協助新創紓困加碼方案的內容

考量新創事業性質特殊，故放寬及加碼經濟部4.0專案

適用條件再放寬

①成立未滿8年且獲認定具創新能力之新創企業可申請本加碼方案

②上述新創企業營收衰退幅度未達經濟部紓困振興貸款作業要點規定者亦得申請本加碼方案。

利息補貼再提高

2,600萬元額度內除由經濟部依中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率提供利息補貼外，國發基金再『加碼0.5%』利息補貼！

信用保證成數加到10成

取得信保基金核予貸款保證者，其成數未達10成部分，國發基金於2,600萬元額度內『加碼保證至10成』！

信保手續費政府出

信保期間之加碼保證額度手續費，由國發基金『全額補貼』！

龔主委表示，國發基金新創紓困融資加碼方案一定會讓業者獲得最好、最即時的幫助，讓援助即時到位！ 除了說明國發基金新創紓困融資加碼方案、彈性適用紓困補助及協助新創投資等三項紓困措施規劃，龔主委也強調，新創事業可以依據自身的商業模式來選擇適合自己的方案。 我們會積極協助、陪伴大家度過難關！

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