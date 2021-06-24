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精進市場專案　指揮中心：中央持續和地方合作達到社區清零目的

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/24 15:49
精進市場專案　指揮中心：中央持續和地方合作達到社區清零目的

(來源 中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北農產運銷公司近日爆發群聚感染引起各界關注，中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，為精進臺北農產運銷公司相關防疫作為，於昨(23)日晚間再次召開會議，與農委會、雙北市政府、雙北農產/果菜運銷公司進行專業溝通及討論「市場專案」各項細節，並於會中達成三點共識。

指揮中心表示，首先，自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有陰性檢驗證明者不得進場，請雙北市協調警力於現場維持秩序；另亦設置快篩站至6月24日零時，提供尚未篩檢者快篩服務。

其次，落實疫調、找出熱區。指揮中心將蒐集本案相關疫調資訊，並與雙北市政府、臺北農產運銷股份有限公司及新北市果菜運銷股份有限公司建立疫調資料交流機制，儘速釐清造成此波感染事件之問題及劃分疫情熱區，以利批發市場、零批市場及周遭傳統市場執行後續防疫因應作為。

最後，考量多有跨縣市至雙北批發市場之工作者，為即時發覺潛在個案，有效阻斷傳播鏈，確診個案由居住地縣市進行精準疫調及接觸者匡列作業，其中職場接觸者匡列由職場所在縣市進行。另疾管署將成立平台協助各地方政府整合資訊，讓疫調更加完整。

指揮中心進一步說明，考量快篩或PCR檢驗陰性僅代表個案現階段不具病毒傳播力，雙北批發市場所有從業人員亦應持續落實動線分流、人員降載等相關防疫措施，減少傳播風險。另請臺北農產運銷股份有限公司、新北市果菜運銷股份有限公司針對從業人員進行健康監測，以及早掌握可能個案，並及時進行各項防治措施。

指揮中心強調，此專案結束後，將持續設置篩檢站三週，提供周邊攤商及社區民眾就近篩檢，達到社區清零目的。

相關新聞：防堵疫情擴散！台北農產運銷市場專案啟動 從業人員和蔬菜到貨量稍減

精進市場專案　指揮中心：中央持續和地方合作達到社區清零目的

圖片由中央流行疫情指揮中心提供
北農
市場專案

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