〈時評〉香港《蘋果日報》被迫關門　香港民主也熄燈

蘋果日報周四發布了最後一版的實體報紙。 蘋果日報周四發布了最後一版的實體報紙。

香港蘋果日報熄燈了，這代表香港的言論自由受到極大傷害，中國對於這個原本號稱「一國兩制」的地區，從法律到政治層面，到現在進一步剝奪發表意見的空間，已經正式邁入實質上的「一國一制」，香港已不再民主。

而透過香港《蘋果日報》造成的寒蟬效應，勢必會縮壓到其他媒體的發展空間，這也代表香港監督政府的第四權這道防線，如今完全失守，接下來，勢必衝擊到香港經濟發展。

台灣《蘋果日報》在5月18日正式停止發行紙本，主要是受到數位媒體衝擊，導致營運在多年來持續虧損，壹傳媒集團決定台灣蘋果日報的紙本停刊，但仍集中資源發展《蘋果新聞網》，繼續扮演為民喉舌、監督政府的角色。

但香港蘋果日報完全不一樣，首先，是香港壹傳媒集團創辦人黎智英從去年8月就被警方拘捕，隨後因違反港區國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被起訴，期間，黎智英雖曾獲得交保，但去年底正式被收押。

而引用的法條，正式去年6月才上路的「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」，簡稱香港版的國安法，其中最重要的條文是「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

今年6月17日，香港警察同樣以「國安法」的名義，搜查壹傳媒總部《蘋果日報》大樓，同時拘捕五名高層。香港的做法，惹惱不少香港人，第二天，民眾開始搶購《蘋果日報》支達支持之意，各國政府也相繼發聲，只可惜，中國反而變本加厲，決定再對《蘋果日報》出重手。

香港保安局再度引用國安法，控告《蘋果日報》等相關企業，凍結其資產1800萬，為期兩年，同時警告任何人、任何公司如若協助《蘋果日報》運作，同樣有觸犯國安法之虞。這個手段成為壓垮《蘋果日報》的最後一根稻草，由於缺乏資金，不得不被迫停刊。

其實，《蘋果日報》在創刊時，因為立場鮮明，早已被中國盯上。1995年，剛好是香港要政權移轉給中國的關鍵時刻，那個風雨飄搖時代誕生的《蘋果日報》在創刊上寫下：「每日一蘋果，冇人呃到我（意思是沒人騙倒我）」，社論中更提及：「我們要辦的是一份香港人的報紙……不怕九七後情況有變嗎？我們怕，但我們不願意被恐懼所威嚇。我們更不願意被悲觀所蒙蔽。我們要積極樂觀地面對未來，因為我們是香港人！」

中國對於香港，先是強調一國制度，但過去20年以來，先是接管了行政部門，然後透過修改香港基本法、選舉制度的方式，逐漸掌握的立法會，而制度了一些可以更直接控制香港的法案，實質上也影響了司法部門，如今是對監督政府的第四權也不放過，使得香港已無民主可言。

香港《蘋果日報》熄燈了，香港的民主也熄燈了。