爸媽別哭哭！教育部：中小學延至9/1開學

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）教育部今（24）日宣布，中小學延後2天到9月1日開學，讓學校有更多時間做好環境清潔、防疫消毒工作。

教育部今召集教育團體、各縣市代表開會，會後全國教師工會總聯合會（全教總）副秘書長張瓊方證實，國教署應縣市提議，將中小學開學由原來的8月30日，延後2天到9月1日。

張瓊方表示，國教署提出延後開學的原因有二，首先是今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情原因，寒假開學延後，暑假也多延後2天才放，預計7月3日才放暑假，縣市建議要還給學生完整的假期；第2個理由是多2天可以讓各級學校有更充裕的時間，做好校園清潔、消毒工作。

張瓊方表示， 開學前學校通常要花一週消毒 ，加上8月28日原訂有公民投票，許多學校會出借場地作為投開票場所，結束後要趕緊消毒、迎接師生上課，因此延後到9月1日開學，可以給學校更多時間準備。

教育部國民及學前教育署稍晚證實，已邀集全國22個縣市政府、全國家長、教師、校長相關團體代表討論110學年度開學日並達成共識，基於回歸各級學校學生學年學期假期辦法暑假60天的規定，及給予學校開學前較充分的清潔及清毒準備時間，110學度第1學期開學日調整至9月1日，國教署將儘速函文各縣市政府轉知各級學校據以安排行事曆。