捷報！台灣《那個我最親愛的陌生人》獲亞洲電影節最佳影片　解封的義大利放映獲好評

獲獎的《那個我最親愛的陌生人》導演張作驥視疫情為一種轉機（圖/文化部） 獲獎的《那個我最親愛的陌生人》導演張作驥視疫情為一種轉機（圖/文化部）

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)《那個我最親愛的陌生人》獲得第18屆亞洲電影節「最佳影片獎」。

義大利疫情解封，第18屆亞洲電影節在羅馬知名戲院Cinema Farnese舉行並開放觀眾入場，6月17起放映來自11個亞洲國家共30部電影，主辦單位「羅伯布列森電影論壇」（Cineforum Robert Bresson）於昨（23）日公布，台灣導演張作驥執導的《那個我最親愛的陌生人》獲得「最佳影片獎」，同步於晚間8時30分放映，影片結束後獲得觀影民眾一致好評。

駐義大利代表處李新穎大使表示，《那個我最親愛的陌生人》獲此殊榮，是對台灣影視創作實力的一種肯定。義大利為促進東西文化交流，多年來積極透過舉辦亞洲電影節開拓當地觀影市場，邁入第18屆之亞洲電影節（Asian Film Festival）亦為其中重要推廣平台。尤其主辦單位─「羅伯布列森電影論壇」（Cineforum Robert Bresson）於2017年第14屆亞洲電影節與義大利代表處合作辦理台灣導演週活動，播映7部台灣電影，深獲好評。

李新穎說，未來希望藉由文化部於2020年10月新設立之文化組，持續結合Cineforum Robert Bresson及其他影展平台引介台灣電影於義大利放映，增進義大利藝文民眾對台灣文化的認識，並加速將台灣優質影視創作者及作品推向國際舞台綻放光芒。

導演張作驥在預錄的得獎感言中表示，當全世界尚籠罩在Covid-19疫情陰影下，人們從熟悉變陌生，深刻感受到自身的存在、逐步學習與自己獨處，並重新定義人與人之間的關係，亦可視為一種轉機。「這世界有幸還有電影，讓我們從陌生又變回熟悉，藉此瞭解自己與理解他人」。

亞洲電影節（Asian Film Festival）由「羅伯布列森電影論壇」組織（Cineforum Robert Bresson）自2003年籌辦，為傳播亞洲電影文化，今（2021）年邁入第18屆，並由義大利記者暨電影評論家Antonio Termenini長期擔任策展人。

台灣電影曾多次入圍及獲獎，如鄭芬芬《熊熊愛上你》獲得2012年第10屆最具有創意性影片獎、侯季然《南方小羊牧場》獲得2013年第11屆最具有創意性影片獎、陳玉勳《總舖師》獲2014年第12屆最佳電影獎，以及曾英庭以《最後的詩句》獲得2018年第15屆最佳導演獎等。

本屆亞洲電影節競賽，由評審團委員義大利導演Valentina de Amicis及電影評論家Aldo Spiniello評選出獲獎影片，共頒發5項獎項，包括最佳影片《那個我最親愛的陌生人》（台灣）、最佳導演《The sons of happiness幸福之子》（中國大陸）彭士剛、最佳男演員《Ròm人性爆走課》（越南）陳安科Tran Anh Khoa、最佳女演員《Everglow閃耀的瞬間》（韓國）高斗心Ko du shim、最具創意性影片則為《Dancing Mary》（日本）。

2021年入選播映片單來自11個亞洲國家（包含日本、韓國、中國大陸、菲律賓、香港、台灣、印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南及新加坡）的28 部劇情長片與2部短片，其中5部為國際首映，6部為歐洲與義大利首映之影片。第18屆電影節的開幕片為獲得2020年威尼斯銀獅獎，由日本導演黑澤清（Kiyoshi Kurosawa）執導的《間諜之妻》（Wife of a Spy）。