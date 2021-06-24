【紓困4.0精進版】伸援小規模營業人　台灣央行6/24調高貸款額度至100萬元　

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(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 台灣疫情指揮中心昨(23日) 宣布三級警戒延長至7月12日；央行23日下午也臨時召開線上記者會，宣布因小規模營業人資金需求殷切，將調整C方案每戶貸款最高額度至100萬元。自110年6月24日生效。

中央銀行發布新聞稿指出，中小企業專案貸款 (下稱本專案貸款) 方案自109年4月20日起新增C方案，適用對象為小規模營業人，並由信保基金提供10成保證；截至110年6月21日止，銀行已受理13.12萬戶，受理金額達623.68億元，有助小規模營業人取得營運所需資金。

鑒於近期疫情嚴峻，考量小規模營業人資金需求殷切，央行調整C方案(如附表)每戶貸款最高額度，由50萬元提高至100萬元，自110年6月24日生效。央行說明,

小規模營業人：

係指有稅籍登記且銷售額未達20萬元(109年1月起任1月)者。

此外, 為加強協助中小企業取得營運資金，對於先前已申請本專案貸款者，如仍有資金需求，可再向銀行申請貸款，且不限1次，加大貸款戶之資金運用彈性；不過新申請之貸款額度加計原貸餘額不得超過本規定規範之額度上限。

央行表示, 仍將持續密切關注疫情發展及企業資金需求情況，滾動檢討調整方案內容。同時也籲請銀行同業充分發揮金融中介功能，善盡社會責任，提供借款人必要協助，滿足企業金融服務需求，共同協助企業度過疫情難關。

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附表：央行調整小規模營業人貸款C方案內容