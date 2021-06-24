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7/1國籍航空機組員檢疫新制上路！自印度、巴西返台居家檢疫14天＋PCR檢驗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/24 13:53
7/1起國籍航空機組員若從印度、巴西等重點高風險國家航線返台者，無論有無施打疫苗，一律居家檢疫14天。

7/1起國籍航空機組員若從印度、巴西等重點高風險國家航線返台者，無論有無施打疫苗，一律居家檢疫14天。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）交通部今（24）日公布7月將上路的新措施，其中國籍航空機組員檢疫，將依整體疫苗施打進度調整，但若從重點高風險國家航線返台者，一律居家檢疫14天，並在結束日進行PCR核酸檢驗。

交通部說，配合指揮中心規定及國籍機組員整體疫苗施打進度，7月1日，國籍航空公司返台機組員檢疫措施重新調整，重點高風險國家（例如印度、巴西）航線航班的返台機組員，居家檢疫14天，並於結束日進行PCR核酸檢驗。

另長程航班的機組員居檢期間可派飛，但派飛前須採快篩陰性，返台後依疫苗施打情況有下列3種不同的檢疫措施：

  1. 尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達兩週者採「7+7」：7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）加7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。
  2. 接種1劑疫苗且滿兩週，但尚未具完整疫苗保護力者採「5+9」：5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）加9天加強版自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。
  3. 完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性(每3個月監測) ：僅須7天自主健康管理（結束日PCR檢驗）。

短程航班(當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區)，返台後依疫苗施打情況分為以下2種檢疫措施：

  1. 未完整接種疫苗達兩週及抗體檢測陰性者：採14天自主健康管理+每14天PCR監測。
  2. 完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者(每3個月抗體監測)：自我健康監測+每14天PCR監測
國籍航空機組員
機師
空服員
居家檢疫

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